به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان یازدهمین سالانه هنرهای شهری تهران با عنوان «بهارستان ۱۴۰۵» منتشر شد.
این فراخوان با تاکید بر حضور خلاقانه رنگ و نور در فضاهای شهری، هنرمندان رشتههای مختلف را به مشارکت در تولید آثار متنوع برای نوروز پیشرو دعوت میکند.
از هنرمندان حوزههای هنرهای سنتی، آیینمحور، خلاق و نوگرا، نقاشی دیواری، آثار حجمی کوچک و بزرگمقیاس، صنایعدستی، تصویرگری و طرحهای مرتبط با نوروز و فرهنگ ایرانی دعوت میشود تا آثار خود را برای ارزیابی و انتخاب ارسال کنند.
این رویداد را با هدف تقویت جریان هنر شهری، حمایت از هنرمندان و ایجاد جلوههای تازه بصری در سطح پایتخت برگزار میشود.
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