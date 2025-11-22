به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان یازدهمین سالانه هنرهای شهری تهران با عنوان «بهارستان ۱۴۰۵» منتشر شد.

این فراخوان با تاکید بر حضور خلاقانه رنگ و نور در فضاهای شهری، هنرمندان رشته‌های مختلف را به مشارکت در تولید آثار متنوع برای نوروز پیش‌رو دعوت می‌کند.

از هنرمندان حوزه‌های هنرهای سنتی، آیین‌محور، خلاق و نوگرا، نقاشی دیواری، آثار حجمی کوچک و بزرگ‌مقیاس، صنایع‌دستی، تصویرگری و طرح‌های مرتبط با نوروز و فرهنگ ایرانی دعوت می‌شود تا آثار خود را برای ارزیابی و انتخاب ارسال کنند.

این رویداد را با هدف تقویت جریان هنر شهری، حمایت از هنرمندان و ایجاد جلوه‌های تازه بصری در سطح پایتخت برگزار می‌شود.

