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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

فراخوان یازدهمین سالانه هنرهای شهری تهران با عنوان بهارستان ۱۴۰۵

فراخوان یازدهمین سالانه هنرهای شهری تهران با عنوان بهارستان ۱۴۰۵

دبیرخانه هنرهای شهری تهران از هنرمندان رشته‌های مختلف دعوت کرد تا آثار خلاقانه خود با محوریت رنگ، نور و فرهنگ ایرانی را برای مشارکت در یازدهمین دوره «بهارستان ۱۴۰۵» ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان یازدهمین سالانه هنرهای شهری تهران با عنوان «بهارستان ۱۴۰۵» منتشر شد.

این فراخوان با تاکید بر حضور خلاقانه رنگ و نور در فضاهای شهری، هنرمندان رشته‌های مختلف را به مشارکت در تولید آثار متنوع برای نوروز پیش‌رو دعوت می‌کند.

از هنرمندان حوزه‌های هنرهای سنتی، آیین‌محور، خلاق و نوگرا، نقاشی دیواری، آثار حجمی کوچک و بزرگ‌مقیاس، صنایع‌دستی، تصویرگری و طرح‌های مرتبط با نوروز و فرهنگ ایرانی دعوت می‌شود تا آثار خود را برای ارزیابی و انتخاب ارسال کنند.

این رویداد را با هدف تقویت جریان هنر شهری، حمایت از هنرمندان و ایجاد جلوه‌های تازه بصری در سطح پایتخت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6664833

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