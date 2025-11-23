جهاد اسلامی: جنایات اسرائیل موجب استمرار مسیر مقاومت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای، شهادت فرمانده برجسته مقاومت اسلامی در لبنان، شهید هیثم طباطبایی (سید ابو علی) را تسلیت گفت و تأکید کرد: سیاست ترورهایی که رژیم صهیونیستی در لبنان، نوار غزه و کرانه باختری دنبال می‌کند، نشانگر ماهیت وحشی این رژیم غاصب و ناتوانی آن از دستیابی به هرگونه پیروزی واقعی پس از دو سال ارتکاب جنایات و کشتار در جبهه‌های مختلف است.

این بیانیه می‌افزاید: دشمن صهیونیستی به‌خوبی می‌داند که جنایاتش هرگز قادر نخواهد بود معادله نبرد موجودیت و بقا را به سود او تغییر دهد و درد و رنج سنگینی که به صدها هزار خانواده وارد کرده، تنها موجب افزایش استقامت و استمرار مسیر مقاومت خواهد شد.

جنبش جهاد اسلامی همچنین تأکید کرد که سیاست‌های خون‌بار رژیم صهیونیستی نه‌تنها از اراده مقاومت نخواهد کاست، بلکه آن را در پافشاری بر حقوق ملت‌های منطقه، به‌ویژه حق مسلمشان در مقاومت در قبال تجاوز، استوارتر خواهد ساخت.

این جنبش در پایان ضمن اعلام همبستگی کامل با مقاومت اسلامی در لبنان و ملت لبنان، بر ایستادگی خود در کنار آنان در برابر تجاوزات دشمن صهیونیستی تأکید کرد.

رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه دوم آذر ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد که در پی این حمله دستکم ۵ نفر از جمله هیثم ابوعلی طباطبایی فرمانده برجسته حزب‌الله لبنان به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند.