غسل شبانه و مظلومیت عظیم حضرت زهرا (س)/فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، حاج مرتضی طاهری در صحبتهایی با اشاره به مصبتهای حضرت زهرا (س) پس از وفات پدر گفت: ماجرا اولیه جراحت و شهادت سخت است از آن بگذریم شب غسل حضرت زهرا است که حضرت علی فرمودند بلند گریه نکنید تا صدا بیرون نرود خود مصیبت عظیم بود. کسی که پیامبر هر روز بر در خانه او میایستاد و آیه تطهیر میخواند. صاحبخانه حتی بدون اجازه حضرت زهرا (س) وارد خانه نمیشد چه برسد به دیگران، این مصیبت است که فرمود کسی نفهمد من را غسل بدهید.
وی ادامه داد: اهل بیت برای ما کم نگذاشتند که چیزی از آنان بخواهیم، اگر چیزی ملتمسانه و عاجزانه بخواهیم این است که که مثل مادری که دست بچهاش را بگیرد تا گم نشود، ما را رها نکنند. اگر حضرت زهرا دست ما را رها کند در این هیاهو گم میشویم.
