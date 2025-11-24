پیکر مطهر شهید گمنام در صداوسیمای استان زنجان تشییع و تدفین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری (س)، شهر زنجان بار دیگر معطر به عطر حضور دو شهید گمنام شد. پیکر یکی از شهدای گمنام، در صداوسیمای استان زنجان آرام گرفت.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی در پیام‌های جداگانه‌ای، عطر خوش شهادت در صحن رسانه ملیِ زنجان را مایه برکت، معنویت خواندند و آرامگاه این عاشق بی نشان را قلب تپنده و مملو از حس فداکاری، ایثار و خدمت در بین همکاران صدا و سیما دانستند.

در این مراسم معنوی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم مؤمن استان، استاندار زنجان، مدیرکل صدا و سیمای استان، فرماندهان نیروهای مسلح، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی با شهید گمنام تجدید بیعت کردند.

مراسم تدفین پیکر پاک این قهرمان خوش‌نام، پس از اقامه نماز و در فضایی مشحون از بصیرت و ایثار، با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس زنجان، در صدا و سیمای استان برگزار شد.

مدیرکل صداوسیمای استان زنجان با گرامیداشت یاد و نام شهدا خطاب به رسانه‌های معاندگفت: شبکه‌های اجاره‌ای دشمن بدانند که ملت بزرگ ایران، پرچم استقلال و عزتی را که با خون شهدا برافراشته شده است را هیچگاه بر زمین نخواهند گذاشت. شما در جنگ تصویر برای پیروزی، خود را به آب و آتش می زنید اما پیروزی حقیقی آنجاست که نام گمنام این شهید ۱۹ ساله از نام‌های مشهور و پرتکرار شما، قدرتمندتر است.

محمد جلیل آل امین افزود: امروز ما از کانون بصیرت با شما سخن می‌گوئیم. اینجا مزار سردار گمنامی است که نامش را با خدا معامله کرد و از گمنامی قدرتی ساخت که تمام ابزارهای ثبت و ضبط شما از درک و به تصویر کشیدن آن عاجزند.