خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر، تأمین آب شرب به یکی از چالش‌های جدی در استان‌های مختلف کشور، به ویژه در مناطق غربی و کوهستانی تبدیل شده است.

استان کردستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در فصول خشک با مشکلات کمبود آب و تنش‌های آبی مواجه بوده است، اما اکنون با اجرای پروژه بزرگ انتقال آب سد چراغ‌ویس به بانه، این مشکلات به‌زودی به تاریخ خواهد پیوست و شهر بانه از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان، در این رابطه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: این پروژه، با پیگیری‌های مستمر وزارت نیرو و حمایت‌های مسئولان استانی و کشوری، به‌زودی وارد فاز بهره‌برداری می‌شود.

آرش آریانژاد از تلاش‌های جهادی مجموعه خود در راستای نهضت آبرسانی به بانه سخن گفت و تاکید کرد: این طرح به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی وزارت نیرو، پس از برنامه‌ریزی‌های دقیق، مطالعات فنی و اجرای عملیات سنگین، در حال تکمیل است.

پروژه‌ای بلندمدت برای توسعه پایدار

وی گفت: انتقال آب سد چراغ‌ویس به بانه، نه‌تنها یک پروژه آبرسانی است، بلکه به‌عنوان یکی از پروژه‌های زیربنایی و راهبردی در توسعه پایدار این منطقه قلمداد می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح، شامل ساخت خطوط اصلی انتقال آب، نصب ایستگاه‌های پمپاژ در مسیر، راه‌اندازی سامانه‌های رصد و کنترل و انجام آزمایش‌های فنی مختلف است.

به گفته آریانژاد، پس از تکمیل این مراحل، آب شرب سالم و مطمئن از سد چراغ‌ویس به شبکه آب شرب بانه منتقل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان اضافه کرد: این پروژه با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص بانه و ویژگی‌های اقلیمی منطقه، با موانع فنی و اجرایی متعددی مواجه بود اما با همت مسئولان و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های پیمانکاری، این موانع برطرف شد و پروژه به مراحل پایانی رسید.

آریانژاد در این باره به حمایت‌های مؤثر استاندار کردستان و پیگیری‌های وزیر نیرو اشاره کرد و بر لزوم همکاری همه‌جانبه تأکید داشت.

دستاوردهای این طرح برای بانه و منطقه

اهمیت این پروژه تنها به تأمین آب شرب محدود نمی‌شود، طبق گفته آریانژاد، با بهره‌برداری نهایی از این طرح، شهر بانه وارد مرحله جدیدی از پایداری در تأمین آب خواهد شد و این اقدام نه‌تنها باعث کاهش مشکلات کمبود آب در منطقه خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و حتی جذب گردشگر در این منطقه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان تصریح کرد: شهر بانه، که به‌عنوان یکی از مراکز مهم تجاری در کردستان شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی در زمینه تأمین آب مواجه بوده است، حال با راه‌اندازی این پروژه، نه تنها مشکلات آبی این شهر حل خواهد شد، بلکه به‌طور مستقیم بر روند توسعه اقتصادی، رشد جمعیت و بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن تأثیر خواهد گذاشت.

شکیبایی مردم بانه؛ عامل اصلی موفقیت پروژه

وی گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در تسریع روند اجرای این پروژه مؤثر بود، صبر و شکیبایی مردم بانه در طول مدت زمان اجرای عملیات بود.

آریانژاد در این رابطه از مردم این شهرستان تقدیر و تشکر کرد و آن‌ها را عامل اصلی موفقیت این پروژه دانست و تاکید کرد: اگر همراهی و درک مردم بانه در این مدت نبود، این پروژه نمی‌توانست با این سرعت به مراحل پایانی برسد و پروژه انتقال آب سد چراغ‌ویس به بانه، تنها یکی از پروژه‌های زیرساختی در دست اجرای وزارت نیرو در استان کردستان است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان، این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان، نقشی اساسی در پیشرفت منطقه خواهد داشت و پس از تکمیل این طرح، مشکلات تنش آبی به‌طور کامل رفع خواهد شد و بانه وارد مرحله‌ای جدید از رشد و پایداری خواهد شد.

وی همچنین از امیدواری خود برای آینده این پروژه سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: پس از افتتاح رسمی آن، این طرح به‌عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ و شاخص در حوزه آبرسانی کشور مطرح شود.