آریانژاد: پروژه آبرسانی به بانه در مراحل پایانی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: بزرگترین طرح آبرسانی منطقهای کردستان که با هدف تأمین پایدار آب شرب شهرستان بانه از سد چراغویس در حال اجراست، به مرحله بهرهبرداری نزدیک شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان، با اعلام این خبر گفت: این پروژه از جمله طرحهای شاخص دولت چهاردهم در حوزه تأمین آب شرب است و طی چهار ماه گذشته با کار شبانهروزی و سهشیفته پیش رفته است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح افزود: پروژه اضطراری انتقال آب از سد چراغویس سقز به شهر بانه که از اواخر تیرماه امسال آغاز شد، اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و طی روزهای آینده بخش مهمی از نیاز آبی این شهر را به صورت پایدار تأمین خواهد کرد.
وی درباره جزئیات فنی این پروژه توضیح داد: این طرح در دو فاز با ظرفیت انتقال ۵۰۰ لیتر بر ثانیه اجرا میشود که در فاز نخست، آب بهصورت اضطراری در مسیر ۱۸ کیلومتری از گردنه خان وارد رودخانه بانه شده و پس از ذخیرهسازی در سد سبدلو، به تصفیهخانه منتقل میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان ادامه داد: فاز دوم شامل ۲۷ کیلومتر خط انتقال پس از تونل است که آب را بهطور مستقیم به تصفیهخانه شرب بانه هدایت خواهد کرد.
آریانژاد با تأکید بر نقش حیاتی این طرح در پایداری منابع آبی شهرستان بانه تصریح کرد: با تکمیل این پروژه، مشکل آب شرب بانه بهصورت کامل و دائمی مرتفع میشود و این طرح بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای توسعهای استان در سالهای اخیر ثبت خواهد شد.
