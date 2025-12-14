به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد بعداز ظهر یکشنبه در نشست تقدیر از کارکنان مجموعه‌های مالی و ذیحسابی شرکت آب منطقه‌ای کردستان، از نقش کلیدی این مجموعه‌ها در پیشبرد پروژه‌ها و ارتقای کارآمدی سازمان مورد قدردانی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان ضمن تبریک روز حسابداری و قدردانی از فعالیت‌های کارکنان این حوزه، حسابداری را دانشی حساس و دقیق خواند که تمامی سطوح سازمانی را درگیر می‌کند.

وی افزود: خدمت‌رسانی حقیقی در سایه تعهّد، صداقت و تعامل سازنده محقق می‌شود و شایسته است تلاش و دقّت مثال‌زدنی همکاران مورد تقدیر قرار گیرد.

کار تیمی؛ الگویی برای سایر بخش‌ها

آریانژاد با تأکید بر روحیه کار گروهی در شرکت آب منطقه‌ای کردستان تصریح کرد: الگوی کار تیمی در این مجموعه می‌تواند به‌عنوان نمونه و پایلوت مورد توجه سایر سازمان‌ها قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به پروژه آبرسانی اضطراری و پایدار به شهرستان بانه گفت: بدون حمایت‌های حوزه‌های مالی و ذیحسابی، تحقق این پروژه امکان‌پذیر نبود و امروز با همّت جمعی عوامل اجرایی و پشتیبانی، توانسته‌ایم در پیشگاه خداوند و نزد مردم شهرستان بانه سربلند باشیم.

صداقت و وجدان کاری، عامل اعتماد نهادهای نظارتی

محمد معززاده‌مردوخی، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت، نیز ضمن تبریک روز حسابداری، صداقت و سلامت کاری کارکنان این مجموعه را ستود و اظهار داشت: پذیرش مسئولیت در جایگاه‌های تصمیم‌گیری سازمانی نعمتی الهی و آزمونی حساس است که نیازمند تعهّد، پاسخگویی و وجدان کاری است.

پیمان امجدی، ذیحساب شرکت آب منطقه‌ای کردستان نیز با اشاره به اهمیت نگاه قانونی و مثبت در حل مسائل سازمانی، گفت: رعایت چارچوب‌های قانونی و توجه به نتیجه نهایی، زمینه‌ساز دستیابی به نتایج مثبت و پایدار است و خوشبختانه این رویکرد در شرکت نهادینه شده است.

وی افزود: با خاتمه بخش عمده‌ای از پروژه‌ها، نیاز به بازتعریف مسئولیت‌ها وجود دارد و همکاران ما با تلاش و صداقت، موجب تقویت پویایی و نشاط در خدمت‌رسانی به مردم شده‌اند.

در پایان این نشست صمیمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اهدای لوح سپاس، از خدمات ارزنده و صادقانه کارکنان مجموعه‌های مالی و ذیحسابی قدردانی کرد.