هزاران عاشق اهل بیت در میدان ۱۳ آبان گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ فاطمیون در منطقه ۱۴ تهران با حضور هزاران نفر از عاشقان اهل بیت (علیهم‌السلام) در میدان ۱۳ آبان برگزار شد.

این مراسم به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) به میزبانی منطقه ۱۴ برگزار شد و فضایی معنوی و پرشور را در این بخش از پایتخت رقم زد.

در برگزاری این مراسم، علاوه بر حضور پرشور مردم، مدیران شهری، نیروی انتظامی، آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، تیم مدیریت بحران، تیم انضباط شهری، پاکبانان خدوم منطقه نیز نقش مهمی در تأمین امنیت، ارائه خدمات امدادی و پاکسازی محل برگزاری داشتند.

حضور این مجموعه‌ها باعث شد مراسم با نظم و آرامش برگزار شود و مردم بتوانند در فضای معنوی به عزاداری و عرض ارادت بپردازند.

برنامه‌های استیج فرهنگی شامل سرود گروهی، مدیحه‌سرایی، دمام‌زنی و شعرخوانی آئینی توسط چهره‌های برجسته با استقبال پرشور حضار همراه شد.

این برنامه‌ها فضایی روحانی و شورانگیز برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد و بر اهمیت روز شهادت حضرت زهرا (س) تأکید ویژه‌ای داشت.

همچنین، تیم مدیریت شهری منطقه ۱۴ با حضور در محل مراسم، ضمن ارزیابی وضعیت و مدیریت هماهنگی‌ها، نقش خود را در میزبانی از مردم و تضمین نظم و امنیت مراسم ایفا کردند.

پذیرایی با نذورات نیز از دیگر بخش‌های معنوی این اجتماع بود که با مشارکت مردم و عاشقان اهل بیت انجام شد و فضای همدلی و محبت را در مراسم تقویت کرد.

این اجتماع بزرگ، نمادی از اتحاد و ارادت مردم به اهل بیت (علیهم‌السلام) و اهمیت پاسداشت ارزش‌های دینی و فرهنگی در جامعه امروز است.