ظفرقندی: ۶۳ هزار تخت جدید در ۱۰ سال گذشته ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال اسدالله چراغی، نماینده مردم دهلران در مجلس درباره علت کمبود زیرساختها و تجهیزات پزشکی و عدم حضور پزشکان متخصص در مناطق محروم، اظهار کرد: از سطح بهورزان روستایی تا پرستاران، پزشکان و مدیران بیمارستانها، مجموعهای وسیع در حال ارائه خدمات مستمر و مؤثر هستند که جایگاه قابلقبولی برای ایران در عرصه سلامت ایجاد کرده است.
وزیر بهداشت تأکید کرد: حوزه سلامت مبتنی بر شاخصهای جهانی قابل ارزیابی است و دستاوردهای سالهای اخیر بر اساس همین شاخصها قابل ارائه و دفاع هستند.
وی شاخصهایی مانند دسترسی به تجهیزات پیشرفته، سرانه پزشک، سرانه تخت، شاخصهای مرگومیر نوزادان، کودکان و مادران را معیارهای شفاف ارزیابی دانست.
به گفته ظفرقندی، طی یک دهه گذشته ۶۳ هزار تخت بیمارستانی در کشور ایجاد شده که حدود ۵۰ درصد ظرفیت موجود را شامل میشود.
وی افزود: در ۱۴ ماه اخیر نیز ۱۸۰ پروژه درمانی با ۲۱۳۳ تخت به بهرهبرداری رسیده و تا پایان امسال ۳۶۴۴ تخت دیگر در قالب ۲۵۹ پروژه افتتاح خواهد شد.
وزیر بهداشت همچنین از اجرای ۷۷۵ پروژه بهداشتی از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت ۵۳۵ پروژه دیگر نیز در ماههای آینده تکمیل میشود.
ایلام؛ فراتر از میانگین ملی در زیرساختهای سلامت
در پاسخ به سوال نماینده دهلران، ظفرقندی اعلام کرد: سرانه تخت بیمارستانی کشور ۱.۹ تخت به ازای هر هزار نفر است، اما این عدد در استان ایلام به ۲.۴ تخت میرسد. ایلام با جمعیت ۶۱۰ هزار نفر، ۴ دستگاه امآرآی فعال دارد و تا پایان سال به ۶ دستگاه خواهد رسید. استان دارای ۷ دستگاه سیتیاسکن فعال است؛ بالاتر از میانگین کشوری.
وزیر بهداشت با وجود مشکلاتی چون تحریمها، عدم تأمین اعتبارات و چالشهای بیمهای، تأکید کرد: آمارها و اقدامات انجامشده کاملاً قابل دفاع هستند.
رفع کمبود دندانپزشک در ایلام
ظفرقندی به موضوع کمبود دندانپزشک نیز پرداخت و گفت: در سال گذشته ۱۸ دندانپزشک از محل سهمیه عدالت آموزشی به ایلام اختصاص یافت.
بهگفته وی، شاخص استاندارد یک دندانپزشک به ازای ۲۰ هزار نفر است، اما در ایلام این عدد به ۱۵ هزار نفر رسیده و تمام مراکز دارای پوشش دندانپزشکی هستند.
وی از افزایش ۷۸ درصدی تعرفه خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم و ایجاد امکان فعالیت در شیفت عصر برای افزایش ماندگاری نیروها خبر داد.
کاهش مرگومیر مادران و کودکان
وزیر بهداشت کاهش مرگومیر کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال و همچنین کاهش مرگومیر مادران به حدود ۲۲ مورد در صد هزار تولد را از شاخصهای قابل ارائه در سطح جهانی عنوان کرد.
ظفرقندی در پایان با اشاره به عملکرد نظام سلامت در شرایط بحران، از جمله جنگ و حوادث غیرمترقبه، تصریح کرد: وزارت بهداشت چه در دوران بحران و چه در ارائه خدمات روزمره، به وظایف خود عمل کرده و این مسیر ادامه خواهد داشت.
