۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

شناسایی ۱۶۶۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در قزوین

قزوین - فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین از شناسایی یک‌هزار و ۶۶۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی طی هشت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بختیاری از شناسایی یک‌هزار و ۶۶۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی طی هشت ماه گذشته خبر داد و اظهار کرد: این موارد بر اساس گشت‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت در سطح استان شناسایی شده و پس از آن اخطارهای قانونی لازم صادر شده است.

وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی بستر تولید و ستون اصلی تأمین امنیت غذایی کشور است، افزود: از مجموع تغییر کاربری‌های شناسایی‌شده، ۸۷۲ مورد با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلع‌وقمع و به چرخه تولید بازگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان تأکید کرد: برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به‌صورت قاطع، مستمر و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

