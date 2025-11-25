رضایت نسبی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر از وضعیت تغذیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، حسین امامعلیپور، مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان، به همراه دکتر باقری، عضو کمیته راهبری طرح الگوی نوین تغذیه، از سلفسرویسها و رستورانهای مکمل دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد.
امامعلیپور با اشاره به اجرای طرح ملی «الگوی نوین تغذیه دانشجویی» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: درباره وضعیت تغذیه دانشجویی این دانشگاه، رضایتمندی نسبی دانشجویان هم در رستورانهای دولتی و هم در رستورانهای مکمل وجود دارد که جای تشکر از مدیریت دانشگاه، بهویژه حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دارد.
به گفته وی، طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی که با مطالبه هیئت دولت تدوین شده، با هدف بهبود کیفیت خدمات تغذیه، افزایش رضایتمندی دانشجویان و کاهش تصدیگری مستقیم دانشگاهها در حال اجراست.
مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان افزود: این طرح در چهار فصل طراحی شده است که شامل واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی، صنعتیسازی آشپزخانهها، تنوعبخشی به منوها و حمایت هدفمند از دانشجویان کمبرخوردار میشود.
نظر شما