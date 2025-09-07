آغاز مرحله دوم طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی در ۶۷ دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سازمان امور دانشجویان؛ حسین امامعلی‌پور، مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان، در جلسه جمع بندی مرحله آزمایشی طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی که به میزبانی این سازمان و با حضور مدیران دانشجویی و رؤسای ادارات تغذیه دانشگاه‌های منتخب برگزار شد، با اشاره به آغاز این طرح از ترم دوم سال تحصیلی گذشته، گفت: خوشبختانه اکنون در مراحل پایانی این طرح هستیم و جلسه امروز به منظور جمع‌بندی اقداماتی است که در مرحله آزمایشی صورت پذیرفت.

امامعلی‌پور افزود: تیم راهبری با مراجعه مستقیم به دانشگاه‌ها، مشاوره‌هایی را در خصوص بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان ارائه داده است. هدف ما این است که ارزیابی کنیم آیا این توصیه‌ها در قراردادهای سال تحصیلی آینده لحاظ شده‌اند و همچنین مراحل ایجاد و توسعه رستوران‌های مکمل به چه مرحله‌ای رسیده است.

وی با اشاره به افزایش رستوران‌های مکمل اظهار کرد: از آغاز سال تحصیلی جدید، این هفده دانشگاه حدود پنجاه رستوران مکمل خواهند داشت. در کنار افزایش تعداد رستوران‌ها، مرحله دوم طرح شامل حضور شصت و هفت دانشگاه دیگر خواهد بود که مجموعاً نود و پنج درصد دانشجویان دانشگاه‌های کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند.

مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان خاطرنشان کرد: معیار انتخاب این دانشگاه‌ها بر اساس تعداد دانشجویان است، بدین صورت که دانشگاه‌هایی با بیش از دو هزار دانشجو در نظر گرفته شده‌اند. اگر بتوانیم این مرحله دوم را در سال تحصیلی آینده به خوبی اجرا کنیم، بی‌تردید می‌توانیم ادعا کنیم که نود و پنج درصد دانشجویان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

وی همچنین تأکید کرد: تمامی این هفده دانشگاه دارای رستوران‌های مکمل خواهند بود و انتظار داریم تا پایان سال تحصیلی جاری، شصت و هفت دانشگاه دیگر نیز به همین وضعیت برسند. رستوران‌های مکمل طبق الزامات مشخص‌شده از سوی سازمان دانشجویان تعریف خواهند شد و امیدواریم سال تحصیلی آینده، سالی پر بار برای اجرای این طرح در شصت و هفت دانشگاه باشد.