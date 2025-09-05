حسین امامعلی‌پور مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای «طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی»، گفت: طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی از اول مهرماه در ۱۷ دانشگاه اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: از بهمن ماه سال گذشته وضعیت رستوران‌ها در دانشگاه‌های منتخب بررسی شده و خوشبختانه دانشگاه‌ها تمام تلاش خود را برای اجرای اهداف وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به کار گرفته‌اند و از اول مهر ماه، تمامی این دانشگاه‌ها به «رستوران‌های مکمل» مجهز شده و دراین رستوران‌ها غذا ارائه خواهد شد.

مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان افزود: پیش از شروع این طرح، شاهد فعالیت ۲۰ رستوران مکمل در دانشگاه‌ها بودیم که اشکالاتی داشتند که برطرف شد و از مهرماه سال جاری ۳۰ رستوران مکمل دیگر به آنها اضافه خواهد شد و شاهد فعالیت ۵۰ رستوران مکمل در ۱۷ دانشگاه از ابتدای مهرماه سال جاری خواهیم بود.

وی ادامه داد: مرحله بعدی اجرای طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی این است که علاوه بر ۱۷ دانشگاه، ۵۰ دانشگاه دیگر نیز تحت پوشش «طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی»، قرار گرفته و رستوران‌های مکمل راه اندازی کنند.

وی همچنین پیش از این عنوان کرده بود: رستوران‌های دولتی قرار نیست حذف شوند، بلکه رستوران‌های مکمل به‌عنوان یک ظرفیت جدید در کنار رستوران‌های دولتی قرار می‌گیرند. موضوع دیگر اینکه ما بحث صنعتی‌سازی رستوران‌های دولتی را هم به شکل ویژه‌ای دنبال می‌کنیم. یکی از اهداف اصلی این طرح رضایتمندی دانشجویان است.

وی یادآورشد: در رستوران‌های دولتی یک یا دو مدل غذا در منو وجود دارد اما در رستوران‌های مکمل این میزان به ۲۰ مدل غذا در یک وعده می‌رسد. یکی دیگر از نگرانی‌های دانشجویی ثابت ماندن کمک‌هزینه برای رستوران‌های مکمل است، درحالی‌که این‌گونه نیست، به طور مثال ممکن است ما به دانشجو ۸۰ هزار تومان یارانه دهیم و او این انتخاب را دارد که آن را در رستوران‌های مکمل هزینه کند. البته ممکن است دانشجویی غذایی را انتخاب کند که قیمتش بیشتر از این مبلغ باشد که باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد و حتی ممکن است غذایی دقیقاً همان ۸۰ هزار تومان باشد که در این صورت دانشجو بدون پرداخت یک ریال می‌تواند غذایش را تهیه کند و قطعاً این میزان هم بنا نیست برای چندین سال ثابت ماند.

وی افزود: گاهی حتی شاهد بودیم که در یک ترم در یکی از دانشگاه‌ها دو بار مبلغ کمک‌هزینه غذا تغییر کرد. این مبلغ به وضعیت بازار وابسته است و اگر قیمت اقلام غذایی در بازار افزایش یابد، مطمئناً باید مبلغ کمک‌هزینه هم بالا برود، یعنی شاهد انعطاف‌پذیری این مبلغ خواهد بودیم و این‌طور نیست که بعد از دوسال دانشجو بخواهد مبلغ بالایی را برای غذای دانشجویی هزینه کند و در مقابل مبلغ کمک‌هزینه ثابت مانده باشد. همچنین تلاش‌مان را می‌کنیم دانشجویان را در جلسات مختلف توجیه و نگرانی آن‌ها را برطرف کنیم.