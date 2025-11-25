هومن باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با درباره روند سال گذشته تیم والیبال گیتی‌پسند، اظهار کرد: متأسفانه نتایج لازم را نگرفتیم، سال گذشته چند اتفاق بد برای تیم رخ داد؛ از جمله مصدومیت یکی دو بازیکن اصلی که در ادامه مسیر نیز آنها را از دست دادیم و چند مسابقه مهم بدون حضور این نفرات برگزار شد. در حالی که تا هفته هفتم شروع خوبی داشتیم، اما مصدومیت‌ها باعث شد نتوانیم آن امتیازات لازم را بگیریم.

وی ادامه داد: در نیم فصل دوم هم با برگشت علیرضا مباشری از مصدومیت و تقویت تیم در چند پست نتایج بدی نگرفتیم، اما متأسفانه اتفاقاتی در لیگ رخ داد که به ضرر گیتی‌پسند شد.

حذف تیم‌ها از جدول و انتقاد از تغییر قوانین لیگ

بازیکن اصفهانی تیم والیبال استقلال گنبد با بیان اینکه، اولین ضربه به گیتی‌پسند از جایی بود که تیم مشهد از جدول کنار گذاشته شد. تصریح کرد: با وجود اینکه گیتی‌پسند رفت‌وبرگشت این تیم را برده بود، حذف مشهد به ضرر ما شد. در حالی که تیم‌هایی بودند که از نظر رده‌بندی پایین‌تر بودند اما مقابل مشهد فقط یک باخت داشتند؛ مثل پاس گرگان. با حذف مشهد، پیروزی ما مقابل این تیم از جدول حذف شد و این مسئله ضربه شدیدی به گیتی‌پسند وارد کرد.

باقری افزود: هدف گیتی‌پسند از ابتدا حفظ سهمیه در لیگ برتر بود. فدراسیون هم در شروع فصل گفته بود به دلیل ۱۳ تیمی بودن مسابقات، فقط یک تیم حذف می‌شود که همان مشهد حذف شد، اما بعد دوباره اعلام کردند که دو تیم دیگر هم باید حذف شوند و لیگ ۱۲ تیمه شود. تغییر قوانین در طول مسیر یکی از موارد ناراحتی مدیران گیتی‌پسند بود.

وی گفت: در نهایت هم امسال لیگ با ۱۴ تیم شروع شد؛ در حالی که رئیس فدراسیون قبلاً گفته بود لیگ را با ۱۲ تیم شروع می‌کنیم و گیتی‌پسند سقوط کرده است. این تغییرات تصمیم‌گیری را دشوار کرد.

دلایل خروج گیتی‌پسند از والیبال

بازیکن اصفهانی تیم والیبال استقلال گنبد با اشاره بر اینکه جنگ ۱۲ روزه هم از لحاظ اقتصادی روی باشگاه گیتی‌پسند فشار گذاشت و باشگاه در مضیقه مالی قرار گرفت. اظهار کرد: تمام این موارد کنار هم قرار گرفت و تصمیم نهایی این شد که گیتی‌پسند از رشته والیبال خارج شود.

باقری در خصوص چرایی تیم‌داری استقلال در گنبد کاووس تصریح کرد: فلسفه تیم‌داری استقلال در گنبد به این شکل بود که مسئولان این شهر سال گذشته و در سفر رئیس فدراسیون به مشهد قول سهمیه لیگ برتر را گرفته بودند. رئیس فدراسیون هم اعلام کرده بود که گنبد کاووس با توجه به هواداران پرتعداد و علاقه شدید مردم به والیبال، می‌تواند بدون خرید سهمیه در لیگ برتر تیم‌داری کند.

وی افزود: مسئولان گنبد برای جذب اسپانسر به تکاپو افتادند. چند سال شهرداری گنبد تیم‌داری می‌کرد اما به دلیل مشکلات مالی و محدودیت‌ها نتوانست ادامه دهد. به همین دلیل با باشگاه استقلال و تاجرنیا جلسه گذاشتند. چون استقلال در رشته‌های دیگر تیم‌داری کرده بود، پذیرفت یک رشته جدید اضافه کند و تیم والیبال را در گنبد تشکیل دهد.

تأثیر حضور باشگاه‌های بزرگ در والیبال

بازیکن اصفهانی تیم والیبال استقلال گنبد حضور استقلال در والیبال را مفید دانست و گفت: باشگاه‌های بزرگ و ریشه‌دار که پشتوانه مالی و هواداران زیاد دارند، وقتی وارد رشته‌های دیگر می‌شوند، سطح آن رشته بالا می‌رود. اگر باشگاه‌هایی مثل سپاهان، پرسپولیس و تراکتور هم در رشته‌های دیگر تیم‌داری کنند، رقابت جذاب‌تر و قوی‌تر می‌شود.

هفته اول لیگ؛ مشکلات استقلال و مصدومیت‌ها

باقری در ادامه در رابطه با وضعیت استقلال در هفته اول مسابقات و شکست مقابل شهداب یزد، گفت: ما جز آخرین تیم‌هایی بودیم که بسته شدیم. سرمربی دیر شروع به یارگیری کرد اما با وجود محدودیت زمانی بازیکنان خوبی جذب شدند. متأسفانه نزدیک دو ماه است که در گنبد هستیم و هنوز حتی یک روز هم نشده که ۱۲ یا ۱۴ بازیکن اصلی بتوانند کامل کنار هم تمرین کنند.

وی افزود: هر روز یک اتفاق ناگوار رخ داده؛ امروز یک بازیکن مصدوم می‌شد و فردا نفر دیگری. حدود ۶۰ درصد بازیکنان غیر بومی مدام درگیر تراپی و فیزیوتراپی بودند و امکان تمرین نداشتند. این یکی از بدترین اتفاق‌هایی بود که امسال برای ما افتاد.

بازیکن اصفهانی تیم والیبال استقلال گنبد افزود: بازی اول و دوم ما هم دقیقاً مقابل تیم‌های اول و دوم فصل گذشته است؛ تیم‌هایی که پارسال در فینال بازی کرده بودند. شهداب تیم بسیار قدرتمندی است؛ دو سال فینال را باخته و امسال با جذب بازیکن خارجی و چند ملی‌پوش تیمش را تقویت کرده. ما هم با توجه به شرایط موجود تمام توانمان را گذاشتیم اما زورمان نرسید.

باقری اظهار کرد: با تدابیر کادر فنی و پشتکار بازیکنان و با برطرف شدن مصدومیت‌ها و همچنین جذب بازیکن خارجی توسط باشگاه استقلال، در هفته‌های آینده نتایج خیلی بهتری از استقلال خواهید شنید.

والیبال اصفهان؛ سپاهان و امید به بازگشت گیتی‌پسند

وی در رابطه با وضعیت والیبال اصفهان، تصریح کرد: سپاهان سال‌ها در لیگ برتر والیبال تیم‌داری کرده بود اما به اهدافی که می‌خواست نرسید بنابراین تصمیم گرفت از لیگ یک شروع کند که بعد از یکی دو سال هم موفق شد دوباره به لیگ برتر برگردد. امسال هم تیم خوبی بسته و صاحب بازیکنان باکیفیتی است.

بازیکن اصفهانی تیم والیبال استقلال گنبد افزود: امیدوارم گیتی‌پسند هم سال آینده به والیبال برگردد. باشگاهی منظم و قانونمند با مدیریتی بسیار قوی بود. من سال‌های خیلی خوبی در آن تیم داشتم و لازم است از مدیران باشگاه تشکر کنم. امیدوارم دوباره گیتی‌پسند را در جمع مدعیان لیگ ببینیم.