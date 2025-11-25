  1. استانها
  2. اصفهان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

اصفهان در بازاریابی و جذب سرمایه گردشگری رتبه اول کشور را دارد

اصفهان در بازاریابی و جذب سرمایه گردشگری رتبه اول کشور را دارد

اصفهان - مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: این استان در حوزه بازاریابی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از اعتبارات صندوق توسعه ملی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری که در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان اظهار کرد: این نمایشگاه بزرگ‌ترین رویداد گردشگری برگزار شده در اصفهان تاکنون با وسعت هشت هزار متر مربع است و با کیفیت بالا میزبان ۳۱ استان در حوزه صنایع دستی و ۱۲ استان در حوزه گردشگری است.

وی افزود: حضور کشورهای مختلف، انجمن‌های حرفه‌ای، هتل‌داران، دفاتر خدمات مسافرتی و شهرداری‌های فعال نشان‌دهنده همکاری گسترده در تقویت گردشگری استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به تدوین طرح جامع گردشگری استان گفت: این طرح پس از یک سال و نیم تلاش آماده و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: ۲۷۰ غرفه از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند و بیش از ۱۲ نشست تخصصی در قالب پانل‌های سرمایه‌گذاری، حقوقی و توسعه گردشگری برگزار شده است.
[۱۱/۲۵, ۱۶:۱۳] دیباج: مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره کرد و گفت: پروژه‌های راه‌آهن و جاده‌ای در مسیر تهران-اصفهان در حال تکمیل است و تلاش می‌کنیم زمان سفر قطار زیر دو ساعت کاهش یابد.
وی افزود: در چهار سال آینده حدود ۱۵ همت برای پروژه‌های گردشگری استان سرمایه‌گذاری شده است تا ظرفیت‌های بوم‌گردی و اقامتی استان توسعه یابد.

وی همچنین به اقدامات حمایتی برای فعالان گردشگری اشاره کرد و گفت: پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان وام با سود ۴ درصد برای سرمایه‌گذاری در تورها و صنایع دستی در نمایشگاه امکان‌پذیر شده است.
کرم‌زاده افزود: اصفهان در حوزه بازاریابی گردشگری خارجی، جذب سرمایه‌گذاری با ۱۱۵ همت پروژه، بهره‌مندی از اعتبارات صندوق توسعه ملی و ثبت آثار ملموس و غیرملموس موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خاطرنشان کرد: این استان در جذب گردشگر، کاهش تصادفات جاده‌ای مرتبط با گردشگری، رضایت گردشگران با شاخص ۹۳ درصد، بازدید از بناهای تاریخی با رشد ۱۶ درصد و تطبیق پرونده‌های تاریخی با ۸۰ پرونده موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شده است. وی افزود همه این دستاوردها حاصل همکاری مسئولین استان، انجمن‌های تخصصی و رهنمودهای وزارت میراث فرهنگی است و زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری در استان برای نسل‌های آینده خواهد بود.

رشد ۲۵ درصدی پانزدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان با حضور ۱۲ استان و مهمانان خارجی

در ادمه نشست، احمدرضا طحانیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان با اشاره به جایگاه این رویداد در تقویم نمایشگاهی کشور اظهار کرد: پانزدهمین دوره این نمایشگاه یکی از رویدادهای گسترده و پرمخاطب حوزه گردشگری است که هر سال رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و امسال نیز با برنامه‌ریزی گسترده‌تری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه از امروز تا هفتم آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برپا است، افزود: این دوره برای نخستین‌بار بخشی ویژه معرفی فرهنگ و آئین اقوام در فضای باز نمایشگاه دارد که در آن ۱۲ استان کشور حضور یافته‌اند و به نمایش ظرفیت‌های فرهنگی خود می‌پردازند.

طحانیان ادامه داد: در مجموع بیش از ۲۷۰ شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف گردشگری، صنایع‌دستی و هتلداری در این رویداد حاضر شده‌اند که نسبت به دوره گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و بیانگر افزایش جایگاه اصفهان به‌عنوان مرکز توسعه گردشگری ایران است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های علمی و تخصصی نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری بیش از ۱۲ نشست تخصصی با حضور صاحب‌نظران، فعالان صنعت گردشگری و مدیران حوزه هتلداری در دستور کار قرار گرفته که پیش‌بینی می‌شود نقش مهمی در ارتقای دانش و تبادل تجربه میان فعالان این بخش داشته باشد.

وی همچنین از حضور مهمانان خارجی در این دوره خبر داد و افزود: نمایندگانی از کشورهای روسیه، اندونزی و کویت در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان حضور دارند که این موضوع می‌تواند به توسعه همکاری‌های بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران به بازارهای جدید کمک کند.

طحانیان در پایان اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، انتظار می‌رود این دوره از نمایشگاه نسبت به سال گذشته دست‌کم ۲۵ درصد رشد در شاخص‌های مختلف داشته باشد و بازدیدکنندگان با حضور در نمایشگاه، تحولات و دستاوردهای قابل‌توجهی را مشاهده خواهند کرد

کد خبر 6668163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها