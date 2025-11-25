اصفهان در بازاریابی و جذب سرمایه گردشگری رتبه اول کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری که در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان اظهار کرد: این نمایشگاه بزرگ‌ترین رویداد گردشگری برگزار شده در اصفهان تاکنون با وسعت هشت هزار متر مربع است و با کیفیت بالا میزبان ۳۱ استان در حوزه صنایع دستی و ۱۲ استان در حوزه گردشگری است.

وی افزود: حضور کشورهای مختلف، انجمن‌های حرفه‌ای، هتل‌داران، دفاتر خدمات مسافرتی و شهرداری‌های فعال نشان‌دهنده همکاری گسترده در تقویت گردشگری استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به تدوین طرح جامع گردشگری استان گفت: این طرح پس از یک سال و نیم تلاش آماده و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: ۲۷۰ غرفه از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند و بیش از ۱۲ نشست تخصصی در قالب پانل‌های سرمایه‌گذاری، حقوقی و توسعه گردشگری برگزار شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره کرد و گفت: پروژه‌های راه‌آهن و جاده‌ای در مسیر تهران-اصفهان در حال تکمیل است و تلاش می‌کنیم زمان سفر قطار زیر دو ساعت کاهش یابد.

وی افزود: در چهار سال آینده حدود ۱۵ همت برای پروژه‌های گردشگری استان سرمایه‌گذاری شده است تا ظرفیت‌های بوم‌گردی و اقامتی استان توسعه یابد.

وی همچنین به اقدامات حمایتی برای فعالان گردشگری اشاره کرد و گفت: پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان وام با سود ۴ درصد برای سرمایه‌گذاری در تورها و صنایع دستی در نمایشگاه امکان‌پذیر شده است.

کرم‌زاده افزود: اصفهان در حوزه بازاریابی گردشگری خارجی، جذب سرمایه‌گذاری با ۱۱۵ همت پروژه، بهره‌مندی از اعتبارات صندوق توسعه ملی و ثبت آثار ملموس و غیرملموس موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خاطرنشان کرد: این استان در جذب گردشگر، کاهش تصادفات جاده‌ای مرتبط با گردشگری، رضایت گردشگران با شاخص ۹۳ درصد، بازدید از بناهای تاریخی با رشد ۱۶ درصد و تطبیق پرونده‌های تاریخی با ۸۰ پرونده موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شده است. وی افزود همه این دستاوردها حاصل همکاری مسئولین استان، انجمن‌های تخصصی و رهنمودهای وزارت میراث فرهنگی است و زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری در استان برای نسل‌های آینده خواهد بود.

رشد ۲۵ درصدی پانزدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان با حضور ۱۲ استان و مهمانان خارجی

در ادمه نشست، احمدرضا طحانیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان با اشاره به جایگاه این رویداد در تقویم نمایشگاهی کشور اظهار کرد: پانزدهمین دوره این نمایشگاه یکی از رویدادهای گسترده و پرمخاطب حوزه گردشگری است که هر سال رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و امسال نیز با برنامه‌ریزی گسترده‌تری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه از امروز تا هفتم آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برپا است، افزود: این دوره برای نخستین‌بار بخشی ویژه معرفی فرهنگ و آئین اقوام در فضای باز نمایشگاه دارد که در آن ۱۲ استان کشور حضور یافته‌اند و به نمایش ظرفیت‌های فرهنگی خود می‌پردازند.

طحانیان ادامه داد: در مجموع بیش از ۲۷۰ شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف گردشگری، صنایع‌دستی و هتلداری در این رویداد حاضر شده‌اند که نسبت به دوره گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و بیانگر افزایش جایگاه اصفهان به‌عنوان مرکز توسعه گردشگری ایران است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های علمی و تخصصی نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری بیش از ۱۲ نشست تخصصی با حضور صاحب‌نظران، فعالان صنعت گردشگری و مدیران حوزه هتلداری در دستور کار قرار گرفته که پیش‌بینی می‌شود نقش مهمی در ارتقای دانش و تبادل تجربه میان فعالان این بخش داشته باشد.

وی همچنین از حضور مهمانان خارجی در این دوره خبر داد و افزود: نمایندگانی از کشورهای روسیه، اندونزی و کویت در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان حضور دارند که این موضوع می‌تواند به توسعه همکاری‌های بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران به بازارهای جدید کمک کند.

طحانیان در پایان اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، انتظار می‌رود این دوره از نمایشگاه نسبت به سال گذشته دست‌کم ۲۵ درصد رشد در شاخص‌های مختلف داشته باشد و بازدیدکنندگان با حضور در نمایشگاه، تحولات و دستاوردهای قابل‌توجهی را مشاهده خواهند کرد