سردار دامغانی: آزادی زندانیان غیرعمد با همت بسیج و خیرین ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی عصر سه شنبه با حضور در زندان مرکزی لاکان رشت ضمن بازدید از مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی این زندان، با زندانیان این مرکز دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه به مناسبت هفته بسیج و ایام فاطمیه، به همت سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان و مجموعه خیرین ،۱۸ زندانی زن و ۸ زندانی مرد غیرعمد در استان گیلان مراحل آزادی خود را طی می‌کنند، گفت: سازمان بسیج حقوقدانان با همکاری جمعی از خیرین، مراحل اداری آزادی ۱۸ زندانی زن غیرعمد را آغاز کرده است.

وی افزود: این اقدام معنوی با نیت تعداد سن حضرت فاطمه زهرا (س) و با اولویت نام «فاطمه» و القاب ایشان صورت می‌گیرد.

سردار دامغانی تصریح کرد: ۸ زندانی مرد غیرعمد نیز امروز در پنجمین روز از هفته بسیج آزاد می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه آزادسازی زندانیان غیرعمد در مناسبت‌های مختلف با همکاری بسیج، سپاه و خیرین در حال انجام است، اظهار کرد: در نظر داریم با همت خیرین و طبق تأکید استاندار گیلان، تمامی زندانیان زن غیرعمد استان در آینده نزدیک به نیت این ایام مراحل آزادی آن طی شود.