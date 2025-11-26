  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۷

سازمان ملل: در گفت‌وگوهای صلح اوکراین حضور نداریم

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد بین المللی، در مذاکرات صلح اوکراین، نقشی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد این نهاد در رایزنی‌ها درباره طرح‌های صلح پیشنهادی برای اوکراین مشارکت ندارد و تنها تحولات را دنبال می‌کند.

دوجاریک با اشاره به گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها درباره نسخه‌های جدید طرح صلح آمریکا برای اوکراین، گفت: «ما تمامی این تحولات را از نزدیک رصد می‌کنیم اما طرف گفت‌وگوها نیستیم.»

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کی‌یف در مقابل گرفتن تضمین‌های امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار می‌کند و محدودیت‌هایی را در زمینه توان نظامی می‌پذیرد.

اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده اند و آن را تحقق خواسته‌های روسیه اعلام کرده اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواسته‌های هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین می‌کند.

