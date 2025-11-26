به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد این نهاد در رایزنیها درباره طرحهای صلح پیشنهادی برای اوکراین مشارکت ندارد و تنها تحولات را دنبال میکند.
دوجاریک با اشاره به گزارشهای منتشرشده در رسانهها درباره نسخههای جدید طرح صلح آمریکا برای اوکراین، گفت: «ما تمامی این تحولات را از نزدیک رصد میکنیم اما طرف گفتوگوها نیستیم.»
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ مادهای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کییف در مقابل گرفتن تضمینهای امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار میکند و محدودیتهایی را در زمینه توان نظامی میپذیرد.
اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده اند و آن را تحقق خواستههای روسیه اعلام کرده اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواستههای هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین میکند.
