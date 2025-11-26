چشمه خاور: بیش از ۶ میلیون نفر از مرز بین المللی مهران تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید زاهدین چشمهخاور در تشریح این خبر اظهار داشت: از مجموع ترددهای ثبتشده، پنج میلیون و ۴۲۲ هزار و ۲۷۶ نفر ایرانی بودهاند که از این تعداد دو میلیون و ۷۶۴ هزار و ۹۵۶ نفر وارد کشور شده و دو میلیون و ۶۵۷ هزار و ۳۲۰ نفر نیز از این مرز خارج شدهاند.
وی افزود: در این مدت یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۶۷ تبعه خارجی نیز از مرز مهران تردد کردهاند که از این تعداد ۶۲۹ هزار و ۱۹۷ نفر وارد کشور شده و ۵۷۰ هزار و ۲۷۰ نفر از ایران خارج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام تأکید کرد: حجم تردد بیش از ۶.۵ میلیون نفر در مدت هشت ماه، نشاندهنده ظرفیت بالای مرز مهران فراتر از ایام خاص و مناسبتهاست.
نظر شما