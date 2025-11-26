جزئیات طرح بزرگ نوسازی مدارس سنگی و اجرای پروژه با تکنولوژی پیش ساخته

مهدی هاتف، مدیرعامل شرکت اسکان ایران و مسئول پروژههای عمرانی و زیرساختی بنیاد علوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رویکرد جدید بنیاد علوی در حوزه عمران و خدماترسانی به مناطق محروم گفت: این بنیاد در دو سال اخیر بهجای پراکندگی موضوعی، بر پروژههای زیربنایی و اثربخش در حوزههایی مانند اشتغال، آموزش و سلامت متمرکز شده است.
وی با اشاره به اینکه پیشتر فعالیتها محدود به چند منطقه جغرافیایی مانند قلعهگنج بود، افزود: اکنون مأموریتها گستردهتر شده اما نوع پروژهها هدفمندتر و بر اساس سیاستهای ابلاغی تعریف میشود.
هاتف، یکی از برنامههای محوری بنیاد را «حذف و جایگزینی مدارس سنگی نا ایمن» عنوان کرد و گفت: در کشور بانک اطلاعاتی دقیقی از مدارس ناایمن وجود نداشت و آمار اولیه حدود هزار مدرسه تخمین زده میشد، اما ما ۳۰۰ مدرسه اولویتدار را شناسایی کردیم که بیش از ۱۱۰۰ کلاس را شامل میشود.
وی افزود: این مدارس عمدتاً در مناطق کوهستانی و صعبالعبور قرار دارند که طی سالهای گذشته به دلیل جمعیت پایین یا دشواری دسترسی در اولویت نوسازی نبودند. ملاک ما برای انتخاب، برخورداری حداقل ۲۰ دانشآموز و عدم قرار داشتن روستا در مسیر تخلیه بوده است.
مسئول پروژههای عمرانی و زیرساختی بنیاد علوی اعلام کرد: فرایند شناسایی از آذر ۱۴۰۲ آغاز و عملیات اجرایی از ابتدای امسال شروع شده است. اکنون حدود ۴۰ درصد پروژه پیشرفت دارد؛ ۲۳۰ کلاس تا اول مهر تحویل شده و بقیه مدارس نیز تا پایان امسال از نظر عمرانی تکمیل میشود. افتتاح رسمی آنها برای اول مهر سال آینده برنامهریزی شده است.
مدیرعامل شرکت اسکان ایران تأکید کرد: این اقدام با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در حال انجام است و یکی از گستردهترین برنامههای ارتقا عدالت آموزشی در سالهای اخیر به شمار میرود.
جزئیات طرح بزرگ نوسازی مدارس سنگی
مهدی هاتف، در تشریح جزئیات طرح بزرگ نوسازی مدارس سنگی گفت: برای این طرح ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شد که با مشارکت ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان و وزارت آموزش و پرورش اجرایی میشود. برخلاف پروژههای گذشته که بنیاد تنها نقش حمایتی داشت، در این طرح به دلیل حساسیت بالا و جلوگیری از افزایش هزینههای سربار، عاملیت اجرا بر عهده بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی گذاشته شد.
وی با اشاره به سختی دسترسی به محل برخی مدارس افزود: در مناطقی مانند الیگودرز از آخرین نقطه آسفالت تا مدرسه چند ده کیلومتر راه بسیار ناهموار وجود دارد، به همین دلیل خیرین کمتر امکان ورود داشتهاند و ما این مسئولیت سخت را پذیرفتیم.
هاتف با بیان اینکه این پروژه تا پایان سال بخش عمده مدارس اولویتدار را تکمیل خواهد کرد افزود: اولویت ما مدارسی است که جمعیت بهرهبردار بیشتری دارند و برخی مدارس بسیار دورافتاده یا واقع در ارتفاعات ممکن است دیرتر آماده شوند.
تیپسازی نقشهها
مسئول پروژههای عمرانی بنیاد علوی از اقدامی تازه در سازمان نوسازی مدارس خبر داد و گفت: نقشه کلاسها تیپسازی شد، یعنی همه جزئیات طراحی، گرمایش، تجهیزات و استانداردهای موردنیاز با توجه به اقلیم مناطق عمدتاً کوهستانی از قبل آماده شده است تا سرعت و کیفیت کار افزایش یابد.
الگوسازی فناوری پیشساخته در ۱۵ استان
هاتف یکی از ویژگیهای اصلی طرح را استفاده گسترده از سازههای پیشساخته دانست و گفت: در مناطقی که امکان حمل مصالح وجود دارد، مدارس با پنلهای مسلح و بتن سبک اتوکلاوشده ساخته میشوند که عایق بسیار قوی در برابر گرما و سرما هستند و بالاترین گرید ++EC مقررات ملی ساختمان در مبحث ۱۹ را دریافت میکنند. این طرح علاوه بر ساخت مدارس، نقش الگوسازی نیز دارد؛ بهگونهای که ناظران محلی، پیمانکاران و مردم منطقه با این روش نوین ساخت آشنا میشوند.
وی افزود: این سازهها در برابر آتش تا ۴ ساعت مقاوماند و برخلاف ساختمانهای معمولی، کیفیت آنها وابسته به عوامل اجرایی محلی نیست. همچنین در این سازهها میزان آب مصرفی یکچهارم تا یکپنجم روش سنتی است که در شرایط کمآبی کشور اهمیت فراوانی دارد.
تأمین مالی مستقل و محدوده فعالیت
هاتف در بخش دیگری از گفتوگو با تاکید بر سازوکار تأمین مالی بنیاد گفت: برخلاف تصور عمومی، بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی هیچ بودجه مصوب دولتی دریافت نمیکنند. ساختار مالی بنیاد علوی کاملاً مستقل از بودجه عمومی کشور است و تمام طرحهای حمایتی، اجتماعی و عمرانی این نهادها از محل سود هلدینگهای اقتصادی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان تأمین میشود.
وی در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات بنیاد علوی در محدوده جغرافیایی کشور انجام میشود و این نهاد هیچ فعالیت اجرایی خارج از ایران ندارد. فعالیتهای بینالمللی صرفاً در سطح صادرات محصولات و خدمات هلدینگهای اقتصادی صورت میگیرد.
نظر شما