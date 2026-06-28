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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

تحویل موقت ۷۰ واحد مسکن محرومین با حمایت بنیاد علوی

تحویل موقت ۷۰ واحد مسکن محرومین با حمایت بنیاد علوی

مدیرعامل شرکت اسکان ایران از احداث پروژه ۷۰ واحد مسکن محرومین شهرستان فردوس در خراسان جنوبی با حمایت بنیاد علوی به مرحله تحویل موقت رسیده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علوی، مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران و مجری پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی، با اشاره به اجرای پروژه احداث مسکن، اظهار کرد: این طرح در راستای سیاست‌های حمایت از اقشار کم‌برخوردار و با هدف تأمین مسکن پایدار برای خانوارهای نیازمند اجرا شده است. به گفته وی، تمامی واحدها مطابق ضوابط فنی و مهندسی احداث شده‌اند تا شرایط مناسب و ایمنی لازم برای بهره‌برداران فراهم شود.

وی افزود: پروژه احداث ۷۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی با هدف توسعه زیرساخت‌های مسکن و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف، به مرحله تحویل موقت رسید. این پروژه در زمینی به مساحت ۵۲۵۰ مترمربع اجرا شده و با رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و مقاوم‌سازی آماده بهره‌برداری است.

هاتف گفت: برای اجرای این پروژه در مجموع ۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که با مشارکت بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تأمین شده است. بنیاد علوی علاوه بر مشارکت در تأمین منابع مالی، بر روند اجرای پروژه، کیفیت ساخت و رعایت استانداردهای فنی نیز نظارت داشته است.

مدیر عامل شرکت اسکان ایران در پایان گفت:این پروژه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در شناسایی و معرفی خانوارهای واجد شرایط به مرحله بهره‌برداری رسیده و با تحویل واحدهای مسکونی، گامی در جهت بهبود شرایط سکونتی خانواده‌های نیازمند و توسعه مناطق کم‌برخوردار شهرستان فردوس برداشته شده است.

کد مطلب 6873261

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