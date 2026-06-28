تحویل موقت ۷۰ واحد مسکن محرومین با حمایت بنیاد علوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علوی، مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران و مجری پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی، با اشاره به اجرای پروژه احداث مسکن، اظهار کرد: این طرح در راستای سیاست‌های حمایت از اقشار کم‌برخوردار و با هدف تأمین مسکن پایدار برای خانوارهای نیازمند اجرا شده است. به گفته وی، تمامی واحدها مطابق ضوابط فنی و مهندسی احداث شده‌اند تا شرایط مناسب و ایمنی لازم برای بهره‌برداران فراهم شود.

وی افزود: پروژه احداث ۷۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی با هدف توسعه زیرساخت‌های مسکن و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف، به مرحله تحویل موقت رسید. این پروژه در زمینی به مساحت ۵۲۵۰ مترمربع اجرا شده و با رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و مقاوم‌سازی آماده بهره‌برداری است.

هاتف گفت: برای اجرای این پروژه در مجموع ۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که با مشارکت بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تأمین شده است. بنیاد علوی علاوه بر مشارکت در تأمین منابع مالی، بر روند اجرای پروژه، کیفیت ساخت و رعایت استانداردهای فنی نیز نظارت داشته است.

مدیر عامل شرکت اسکان ایران در پایان گفت:این پروژه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در شناسایی و معرفی خانوارهای واجد شرایط به مرحله بهره‌برداری رسیده و با تحویل واحدهای مسکونی، گامی در جهت بهبود شرایط سکونتی خانواده‌های نیازمند و توسعه مناطق کم‌برخوردار شهرستان فردوس برداشته شده است.