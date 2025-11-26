  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۶

ضیایی: طرح تحول‌آفرین کیفیت‌بخشی در مدارس هرمزگان اجرا می‌شود

بندرعباس- مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان از اجرای طرح کیفیت بخشی مدارس خبر داد و گفت: کتاب‌های یار نهایی (طرح صنعت) برای هر دانش‌آموز به تناسب رشته در مدارس توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی، از آغاز عملیاتی طرح جامع کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزشی مدارس خبر داد و تأکید کرد: این طرح با اعتباری قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان، با همراهی استاندار محترم و تصویب شورای آموزش و پرورش استان وارد فاز اجرایی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به جلسات مشترک اخیر با سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر تأمین بسترهای همکاری لازم در حوزه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای اجرای این طرح تأکید کرد.

ضیایی، توانمندسازی معلمان را بخش حیاتی این طرح دانست و افزود: کلیه مناطق آموزشی استان موظف شده‌اند نیازهای آموزشی واقعی خود را احصا کنند تا آموزش‌های ارائه‌شده حداکثر انطباق و اثربخشی را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از نهایی شدن توزیع کتاب‌های یار نهایی (طرح صنعت) برای هر دانش‌آموز به تناسب رشته، خبر داد و افزود: این کتب با همکاری شرکت فولاد هرمزگان تا اوایل آذرماه در مدارس توزیع خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت حداکثری مردم، صنایع و همراهی مناطق، کلاس‌های تقویت بنیه علمی مدارس عادی به شکل چشمگیری تقویت شوند.

ضیایی تأکید کرد: شاخص ارزیابی مناطق، اجرای دقیق و کامل برنامه‌های کیفیت‌بخشی است و انتظار می‌رود این طرح موجب توسعه و برابری فرصت‌های یادگیری برای همه دانش‌آموزان استان شود.

