به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی، از آغاز عملیاتی طرح جامع کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزشی مدارس خبر داد و تأکید کرد: این طرح با اعتباری قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان، با همراهی استاندار محترم و تصویب شورای آموزش و پرورش استان وارد فاز اجرایی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به جلسات مشترک اخیر با سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر تأمین بسترهای همکاری لازم در حوزه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای اجرای این طرح تأکید کرد.

ضیایی، توانمندسازی معلمان را بخش حیاتی این طرح دانست و افزود: کلیه مناطق آموزشی استان موظف شده‌اند نیازهای آموزشی واقعی خود را احصا کنند تا آموزش‌های ارائه‌شده حداکثر انطباق و اثربخشی را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از نهایی شدن توزیع کتاب‌های یار نهایی (طرح صنعت) برای هر دانش‌آموز به تناسب رشته، خبر داد و افزود: این کتب با همکاری شرکت فولاد هرمزگان تا اوایل آذرماه در مدارس توزیع خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت حداکثری مردم، صنایع و همراهی مناطق، کلاس‌های تقویت بنیه علمی مدارس عادی به شکل چشمگیری تقویت شوند.

ضیایی تأکید کرد: شاخص ارزیابی مناطق، اجرای دقیق و کامل برنامه‌های کیفیت‌بخشی است و انتظار می‌رود این طرح موجب توسعه و برابری فرصت‌های یادگیری برای همه دانش‌آموزان استان شود.