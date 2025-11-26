  1. استانها
  2. کردستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

افتتاح استخر آبی روستای سراب به مناسبت هفته بسیج

دهگلان- استخر آبی روستای سراب به مناسبت هفته بسیج و با حضور فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استخر آبی روستای سراب صبح چهارشنبه به مناسبت هفته بسیج و با حضور سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، به بهره‌برداری رسید.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان، در مراسم افتتاح این پروژه اظهار کرد: استخر آبی سراب با مساحتی بالغ بر ۳ هزار مترمربع و ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب آب، با اعتباری حدود ۲۳ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

محمود حیدریان افزود: این پروژه در راستای تأمین نیازهای آبی کشاورزی و مقابله با چالش‌های کمبود منابع آبی در منطقه اجرا شده است.

وی در ادامه اشاره کرد: باتوجه به محدودیت‌های منابع آبی، احداث استخرهای ذخیره آب یکی از راهکارهای اساسی در استفاده بهینه از آب‌های موجود است و می‌تواند در بهبود وضعیت کشاورزی این منطقه تأثیر چشمگیری داشته باشد.

این پروژه با هدف تأمین آب برای بخش کشاورزی روستای سراب و مناطق اطراف، به عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه منابع آبی در شهرستان دهگلان به شمار می‌رود.

