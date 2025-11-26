به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی، در نشست هم‌اندیشی با جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی اجتماعی دانشجویی اظهار داشت: این همه کانون، تشکل و انجمن گرد هم آمده‌اند و در یک جلسه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این امر مبارکی است و از این بابت خوشحال هستیم. ما فقط به دانشگاه نمی‌آییم که متخصص شویم، می‌آییم که انسان فرهنگی شویم و کیفیت زندگی را بهبود بخشیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد: اگر بخواهیم از ناامیدی سخن بگوییم، می‌توانیم بگوییم، اما جا برای امیدواری هم زیاد است و ما باید از امیدواری‌ها و تلاش‌های خود نیز بگوییم.

وزیر علوم عنوان کرد: در دوران جنگ دوازده روزه همه با هم ایران را حفظ کردیم؛ با همه گلایه‌مندی‌هایی که بود اما با این حال همه با هم در کنار یکدیگر قرار گرفتیم و این رمز پیروزی ما بود و مطمئناً آینده، بهتر از این خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه آموزشی اشاره داشت: تصمیمات آموزشی که در شوراهای تخصصی گرفته می‌شود، کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است. در حقیقت این تصمیمات همانطور که گفتم در شوراهای تخصصی اخذ می‌شود و هدف ما ارتقای کیفیت است. برای نمونه در رابطه با اخذ امتحان جامع، این یک الگوی قدیمی و تکراری است که ما در آئین‌نامه بازنگری کردیم و الگوهای کارآمد را در دستور کار خود قرار دادیم.

سیمایی در بخش دیگری از صحبت خود در رابطه با مسئله پوشش در دانشگاه گفت: ما نسبت به پوشش در دانشگاه بی‌مسئولیت و بی‌تفاوت نیستیم. حجاب و پوشش مناسب، هنجار دینی و سیاسی است اما باید این امر را بدون حب و بغض نگاه کنیم. ما گاه زیاده‌روی کردیم، ما خیلی از امورمان را حقوقی کردیم، ما همه چیز را قانونی کردیم. پوشش را با تکلیف، دستور، الزام و قانون ترسیم کردیم و نتیجه‌اش را نیز حالا داریم می‌بینیم. ما باید تلاش کنیم با منطق، با صبر و با اقناع‌سازی این امر را به عنوان یک امر اجتماعی بنگریم و فرهنگ‌سازی کنیم.



