۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

تاکید معاون استاندار سمنان بر تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای رشد اقتصادی

سمنان- معاون امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر لزوم تعامل همه‌جانبه تمامی ارکان استان، تسهیل فرآیندهای مالیاتی را به عنوان راهکاری کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح چهارشنبه در همایش مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در محل اداره کل مالیات استان سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است، ابراز داشت: این اقدام در رشد اقتصادی کشور می‌تواند نقش مهم ایفا کند.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی منجر به اختلال در انضباط مالی و مدیریت کشور می‌شود، افزود: برای این منظور می‌بایست توسعه و ترویج نظام مالیاتی در جامعه تبیین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه بدون مالیات کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی امکان پذیر نیست، ابراز داشت: هزینه‌های این فرار مالیاتی متوجه تمام شهروندان خواهد شد.

دهرویه با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از فرار مالیاتی فرآیندها باید تسهیل شود، تصریح کرد: نشان دار کردن مالیاتی از دیگر طرح‌هایی که می‌تواند به ترویج فرهنگ مالیاتی کمک کند.

وی با بیان اینکه تشخیص پرونده‌های مالیاتی به ویژه فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع نیازمند حساسیت هر چه بیشتر مسئولان امور مالیاتی است، افزود: این تعامل در بخش‌های مختلف اقتصادی در نهایت رشد اقتصاد استان سمنان را رقم می‌زند.

    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      باسلام ظاهرا شمافرموده بودید سرعت گیرهاباید جمع آوری شوند این امر موقعی اتفاق بیفتد که پلیس بتواند سرعت‌های غیر مجاز رابانظارت تمام وقت یادوربینهای فعال (البته که هیچکدام درشهر سمنان رویت نمیشود)درتحت کنترل دربیاورد پس دراینصورت سرعت گیرها بهترین گزینه هستند،،، کاش سرعتهای بسیار بالا وکورس گذاشتنهای روزانه وشبانه دربلوارهای سمنان را گاهابه نظاره مینشستید

