تاکید معاون استاندار سمنان بر تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای رشد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح چهارشنبه در همایش مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در محل اداره کل مالیات استان سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است، ابراز داشت: این اقدام در رشد اقتصادی کشور می‌تواند نقش مهم ایفا کند.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی منجر به اختلال در انضباط مالی و مدیریت کشور می‌شود، افزود: برای این منظور می‌بایست توسعه و ترویج نظام مالیاتی در جامعه تبیین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه بدون مالیات کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی امکان پذیر نیست، ابراز داشت: هزینه‌های این فرار مالیاتی متوجه تمام شهروندان خواهد شد.

دهرویه با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از فرار مالیاتی فرآیندها باید تسهیل شود، تصریح کرد: نشان دار کردن مالیاتی از دیگر طرح‌هایی که می‌تواند به ترویج فرهنگ مالیاتی کمک کند.

وی با بیان اینکه تشخیص پرونده‌های مالیاتی به ویژه فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع نیازمند حساسیت هر چه بیشتر مسئولان امور مالیاتی است، افزود: این تعامل در بخش‌های مختلف اقتصادی در نهایت رشد اقتصاد استان سمنان را رقم می‌زند.