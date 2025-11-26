حسینی: دانشنامه اصفهان مسیر پژوهش و مستندسازی شهری را باز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از دانشنامه اصفهان اظهار کرد: امروز که وعده رونمایی دانشنامه را داده بودیم فرا رسید و با افتخار توانستیم این گام مهم را محقق کنیم و خادم اهالی فرهنگ باشیم.

وی افزود: نویسندگان و دانشمندانی که در تدوین این اثر زحمت کشیدند بسیار خوشحال هستند که تلاش‌هایشان به نتیجه رسید و جمع حاضر در مراسم نیز ارزش این تلاش‌ها را درک می‌کند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت مستمر دانشنامه‌ها در جهان اظهار کرد: آنچه امروز ارائه شده حاصل بیش از چهار دهه تلاش مستمر و پیوسته است و تجربه نشان داده کارهای مستمر در کشور ما نتایج ارزشمند و ماندگار به همراه دارد.

حسینی تصریح کرد: از زمان مطرح شدن این ایده در محافل فرهنگی، تحقق آن چندین بار به تعویق افتاد، اما با حمایت دکتر قاسم‌زاده و همراهی سایر نهادها، مسیر عملیاتی این پروژه آغاز شد.

مدیر دانشنامه اصفهان ادامه داد: تیم ما با بهره‌گیری از تجربیات دانشنامه‌های معتبر جهان از جمله لندن، نیویورک و پاریس، کار را آغاز کرد و با حمایت شهرداری، استانداری، اتاق بازرگانی و سایر نهادها، تفاهمنامه‌های لازم امضا شد و پروژه به پیشرفت قابل توجهی رسید.

وی افزود: این دانشنامه برای نخستین بار به شکل پایگاه اینترنتی منتشر می‌شود تا محققان، پژوهشگران و گردشگران بتوانند به آسانی از محتوای آن بهره‌مند شوند.

حسینی ضمن تقدیر از همکاری اعضای تیم، به ویژه دکتر عدالت‌نژاد که از تیم دانشجویان جهان اسلام به عنوان معاون دانشنامه با آنها همکاری دارد، اظهار کرد: تلاش‌های این تیم نقش مهمی در تحقق این پروژه داشت و نتیجه آن امروز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

وی با بیان تجربه سایر شهرها در تدوین دانشنامه‌ها از جمله گرگان، گلستان، یزد، خراسان جنوبی و بوشهر گفت: خوشبختانه با استفاده از تجارب جهانی و هدایت بزرگان و اندیشمندان حاضر در جلسه، مسیر بهره‌برداری علمی و فرهنگی دانشنامه اصفهان هموار شده است.