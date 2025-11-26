  1. استانها
قاسم‌زاده: پایداری دانشنامه اصفهان مستقل از نوسانات اداری خواهد بود

اصفهان- شهردار اصفهان گفت: دانشنامه اصفهان نباید وابسته به نهاد خاصی باشد تا در برابر تغییرات اجرایی و سیاسی آسیب نبیند و برای نسل‌های آینده پایدار بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم زاده، صبح چهارشنبه در آئین رونمایی دانشنامه اصفهان با اشاره به اهمیت این پروژه فرهنگی اظهار کرد: دانشنامه اصفهان شناسنامه این شهر و گنج‌نامه آن است. این پروژه فهرستی چند هزار مدخل از آدرس‌ها، وقایع و تحولات شهر را در اختیار نسل امروز و فردا قرار می‌دهد تا فراموش نکنند در کجا متولد شده‌اند و محصول چه روند تاریخی هستند.

شهردار اصفهان افزود: این آئین فرهنگی با هیچ افتتاحیه و پروژه دیگری قابل مقایسه نیست. آغاز کار دانشنامه با تأخیر همراه بود اما با همت فرهیختگان و حمایت نهادهای فرهنگی مسیر خود را درست ادامه داد.
وی خاطرنشان کرد: استانداردهای علمی در نگارش دانشنامه رعایت شده و تلاش شده ثبت دانش بدون هرگونه سوگیری و پیش‌داوری انجام شود.

قاسم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پایداری دانشنامه اشاره کرد و گفت: این پروژه نباید وابسته به یک نهاد خاص باشد تا در اثر نوسانات اداری و اجرایی آسیب نبیند. از خیرین و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم حمایت کنند و کمک‌های مالی و معنوی خود را برای زنده نگه داشتن این نهال فرهنگی ارائه دهند.

وی به نقش تیم اجرایی و علمی دانشنامه اشاره کرد و اظهار کرد: تیم حاضر بهترین افراد شهر هستند و دانشنامه باید با زبان روز و فناوری‌های نوین برای نسل امروز قابل استفاده باشد.
وی تأکید کرد: استفاده از آخرین تجارب ملی و بین‌المللی در تدوین دانشنامه لحاظ شده و فرایند نقد و ویرایش دقیق انجام شده است تا مدخل‌های آن در کتابخانه‌های کشور و جهان در دسترس قرار گیرد.

قاسم‌زاده با اشاره به اهمیت مدیریت دانش گفت: دانش پیشین، دانش ضمنی و دانش پسینی هر مدیر یا فعال شهری باید ثبت و ضبط شود تا سرمایه معنوی سازمان‌ها از بین نرود.
وی توضیح داد: مدیریت دانش و دانشنامه به شدت جزئی‌نگر است و باید به تجربه‌های عملی و دانش ضمنی توجه کند تا هر مدیر یا کارمند بتواند با بهره‌گیری از گذشته، وظایف خود را بهینه انجام دهد.

