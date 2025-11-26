زنگنه: مجلس بودجه ۱۴۰۴ را کمتر از رقم پیشنهادی دولت تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه با اشاره به برخی اظهارات دولتمردان که مدعی شده‌اند مجلس بودجه‌ای تصویب می‌کند که منابع آن موجود نیست، گفت: این موضوع از عدم اطلاعات کافی در زمینه اعداد و ارقام بودجه نشات می‌گیرد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، بیان کرد: اتفاقا ارقام بودجه‌ای را که از سوی دولت چهاردهم به مجلس ارائه شد، کمتر هم کردیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این رو، مجلس شورای اسلامی ۱۱ هزار و ۸۰۰ همت را تحویل گرفته و بودجه را نهایتا با ۱۱ هزار و ۲۰۰ همت بست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته ممکن است مجلس براساس تشخیص خود اعدادی از بودجه را جابه جا کرده باشد به عنوان مثال هزینه کرد اوراق از جایی به جای دیگر منتقل شود، اما اعداد و ارقام کلی بودجه تغییر نکرده است.

زنگنه تاکید کرد: همواره برای مجلس، رقم و سقف بودجه حائز اهمیت است، لذا همان سقف بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، به تصویب مجلس رسید. از این رو اطلاعات این موضوع حتما باید از طریق مسئولان سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور نیز منتقل شود.