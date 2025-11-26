به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در نشست مدیران مدارس استثنایی استان به میزبانی مجتمع آموزشی، رفاهی و فرهنگیان سمنان با بیان اینکه ۶۸۰ دانش آموز در مدارس استثنایی مشغول تحصیل هستند، ابراز داشت: معتقدیم برای هر دانش آموز با نیاز ویژه باید فرصت آموزش و زندگی با کیفیت فراهم شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر این آمار ۲۶۰ دانش آموز استثنایی نیز در مدارس عادی تحت آموزش هستند، افزود: تقویت مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی این دانش آموزان مورد تاکید است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ۳۰۰ نیرو به دانش آموزان استثنایی خدمت ارائه می‌دهند، ابراز داشت: ۱۱۹ کلاس درس به این دانش آموزان اختصاص پیدا کرده است.

شریفی با بیان اینکه شخصی سازی آموزش باید در اولویت مدارس استثنایی قرار گیرد، تصریح کرد: می‌کوشیم تا این فضا بدون تبعیض و در فضای امن و توأم با حمایت از این کودکان در مدارس فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید به آموزش مهارت‌های ارتباطی، زندگی روزمره، رفتارهای اجتماعی و خود مراقبتی برای این کودکان پرداخته شود، افزود: در این مسیر استفاده از هوش مصنوعی و تجهیزات کمک آموزشی مورد تاکید است که در آموزش و پرورش استثنایی پیرامون این موضوع پیشگام هستیم.