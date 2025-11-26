  1. استانها
تحصیل ۶۸۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی استان سمنان

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اعلام آمار ۶۸۰ دانش‌آموز در مدارس استثنایی استان، فراهم آوردن فرصت یادگیری برای تمامی دانش‌آموزان را سیاست اصلی این اداره کل عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در نشست مدیران مدارس استثنایی استان به میزبانی مجتمع آموزشی، رفاهی و فرهنگیان سمنان با بیان اینکه ۶۸۰ دانش آموز در مدارس استثنایی مشغول تحصیل هستند، ابراز داشت: معتقدیم برای هر دانش آموز با نیاز ویژه باید فرصت آموزش و زندگی با کیفیت فراهم شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر این آمار ۲۶۰ دانش آموز استثنایی نیز در مدارس عادی تحت آموزش هستند، افزود: تقویت مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی این دانش آموزان مورد تاکید است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ۳۰۰ نیرو به دانش آموزان استثنایی خدمت ارائه می‌دهند، ابراز داشت: ۱۱۹ کلاس درس به این دانش آموزان اختصاص پیدا کرده است.

شریفی با بیان اینکه شخصی سازی آموزش باید در اولویت مدارس استثنایی قرار گیرد، تصریح کرد: می‌کوشیم تا این فضا بدون تبعیض و در فضای امن و توأم با حمایت از این کودکان در مدارس فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید به آموزش مهارت‌های ارتباطی، زندگی روزمره، رفتارهای اجتماعی و خود مراقبتی برای این کودکان پرداخته شود، افزود: در این مسیر استفاده از هوش مصنوعی و تجهیزات کمک آموزشی مورد تاکید است که در آموزش و پرورش استثنایی پیرامون این موضوع پیشگام هستیم.

