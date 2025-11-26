جهاد اسلامی: کابینه نتانیاهو تداوم جنگ را برای بقای خود ضروری می داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به تشدید سرکوب‌گری رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اعلام کرد که عملیات نظامی گسترده‌ای که ارتش اشغالگر از صبح امروز در شهرها و شهرک‌های کرانه باختری به راه انداخته، تجاوز سازمان‌یافته جدیدی علیه ملت فلسطین، در چارچوب طرح رژیم صهیونیستی برای تخلیه کرانه باختری و آواره کردن فلسطینی‌ها و سلطه بر زمین‌ها و اموالشان است.

این بیانیه می‌افزاید که این تجاوز جدید، همزمان با تلاش‌های دیوانه‌وار کنست برای تصویب قوانینی است که زمینه را برای عملیات الحاق فراهم می‌کند. از جمله این قوانین، پیش‌نویس قانونی است که به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد زمین‌های اشغالی را تصرف کنند.

بناد بر اعلام جهاد اسلامی، این شرایط همزمان با اختلافات شدید در داخل نهاد نظامی صهیونیست‌ها است که اشغالگران سعی دارند با تجاوز به فلسطینی‌ها آن را پنهان کنند.

بر اساس این بیانیه کابینه نتانیاهو راهی جز به راه انداختن جنگ‌ها و ارتکاب کشتار برای بقای خود نمی بیند، چرا که عناصر آن جنایتکاران جنگی هستند که باید همه آنها تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

این بیانیه در پایان تاکید کرد که مردم فلسطین و نیروهای مقاومت آن با تمام قدرت و صلابت با این جنایات که جهان همچنان آنها را نادیده می‌گیرد، مقابله خواهند کرد.