کنعانی: دولت به مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی رسیدگی کند

اردبیل- نماینده شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان شد و نسبت به تأخیر در ابلاغ شیوه‌نامه‌ها، مشکلات بیمه و پاداش آنان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کنعانی نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر صبح سه‌شنبه در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از مواضع رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک و تأمین اعتبارات برای استان اردبیل، خواستار رسیدگی به مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان شد.

وی با تبریک ایام دفاع مقدس، هفته آتش‌نشانی، آغاز سال تحصیلی و موفقیت‌های کشتی‌گیران کشور گفت: وزارت آموزش و پرورش باید تکلیف آزمون کیفیت‌بخشی و اعتراض گسترده معلمان را روشن کند؛ تیم بررسی سامانه کارا کارایی لازم را ندارد و این وضعیت زیبنده وزارتخانه نیست.

کنعانی با انتقاد از عدم ابلاغ شیوه‌نامه معلمان نهضت سوادآموزی، پیش‌دبستانی‌ها و طرح امین، افزود: این تأخیر موجب سرگردانی این قشر مظلوم شده است. همچنین بیمه و پاداش بازنشستگان پاسخگوی نیازهای آنان نیست و فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ تنها ۵۰ درصد رتبه‌بندی را دریافت کرده‌اند که ظلم آشکار است.

نماینده خلخال و کوثر خطاب به رئیس‌جمهور نیز گفت: دست شرکت‌های واسطه‌ای را از سر نیروهای شرکتی کوتاه کنید و با تبدیل وضعیت آنان عدالت را در پرداختی‌ها برقرار سازید.

