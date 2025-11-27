لیلا گودرزیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع نویسندگی اظهار کرد: از کودکی به مطالعه علاقهمند بودم و بهترین انشاهای مدرسه را مینوشتم. ورود تخصصیام به حوزه ادبیات دفاع مقدس از سال اول دبیرستان آغاز شد؛ جایی که با خانم سلامی، خواهر شهید والامقام حسین سلامی، آشنا شدم.
وی افزود: از طریق ایشان با کتاب هرمان هور شامل دستنوشتههای شهید احمدرضا احدی نخبه ملی، رتبه یک کنکور سال ۶۵ و دانشجوی پزشکی که در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید آشنا شدم. مطالعه این دستنوشتهها بهقدری برایم اثرگذار بود که نسخه امانتی کتاب را به دلیل کمبود نسخههای موجود، بهطور کامل بازنویسی و پاکنویس کردم.
این کارشناس علوم قرآنی ادامه داد: شور و اشتیاقی که از مطالعه این کتاب در من ایجاد شد، مسیرم را به سوی ادبیات پایداری و مقاومت تغییر داد. پس از آن به سراغ سایر آثار شاخص این حوزه رفتم؛ از جمله آثار استاد گلعلی بابایی و کتاب «نور و کوه» روایتگر زندگی شهید عبدالحسین برونسی که تأثیر عمیقی بر من گذاشت.
گودرزیانفر درباره نخستین تجربیات نویسندگی خود گفت: اولین کتابم درباره شهید حیدر کاظمی بود که همدانشگاهی شهید احدی بود و اندکی پس از او به شهادت رسید. سپس کتاب شهید الکرخ را نوشتم که روایتگر زندگی و اسارت بسیجی ۱۷ ساله، احمد روستایی، در عملیات مطلعالفجر بود؛ شهیدی که در زندان الکرخ بغداد به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از ۳۵ سال به کشور بازگشت.
وی با بیان اینکه کتاب الکرخ چندین عنوان ملی و بینالمللی کسب کرده است، افزود: این اثر برگزیده نخستین همایش بینالمللی نهضت ترجمه شد که حدود ۷۰۰ دانشجوی غیرایرانی در آن شرکت داشتند. کتاب به هشت زبان زنده دنیا از جمله عربی، اسپانیایی، فرانسوی، کردی سورانی و ترکی استانبولی ترجمه شده است.
این نویسنده بسیجی گفت: کتاب الکرخ علاوه بر آن، موفق به کسب رتبه دوم همایش استانی «سرخنگاران» و دومین همایش ملی و بینالمللی «پرچمداران انقلاب اسلامی» شد.
وی ادامه داد: فعالیت من در حوزه زنان نیز با نگارش کتاب زمانی برای عاشقی ادامه یافت که روایت زندگی معصومه خدابخشی، همسر سردار شهید حاجمحسن عینعلی است. این کتاب برگزیده نگاه مردمی شد؛ افتخاری که برایم ارزشمند است، چراکه انتخاب آن از سوی مردم صورت گرفت.
گودرزیانفر همچنین گفت: کتاب صوتی پسرها مادریاند نیز از دیگر آثار من است که آن هم عنوان برگزیده نگاه مردمی را کسب کرد. باور دارم توفیق این مسیر به لطف توجه شهدا حاصل شده است.
وی در پایان عنوان کرد: سال گذشته نیز موفق شدم دو عنوان استانی و ملی برای کتاب کودک و نوجوان غورهغوره عسل زنبور کسب کنم. موضوع این کتاب درباره شهید حاجابوالقاسم حاجبابایی و حاججلال حاجبابایی است و این اثر بهعنوان برگزیده قلم هگمتانه و کتاب برگزیده سال در حوزه کودک و نوجوان شناخته شد.
