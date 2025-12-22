به گزارش خبرنگار مهر، حمد مهدی علویان‌مهر عصر دوشنبه در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری میان مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و اداره‌کل مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: آمادگی کامل برای ایجاد یک درگاه ویژه برای بنیاد شهید در درون سامانه «نان» وجود دارد تا اسناد، نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های این نهاد به‌صورت هدفمند مستند شده و در دسترس تصمیم‌گیران و پژوهشگران قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای راهبردی ISC افزود: کسب رتبه نخست در ارزیابی سامانه‌های پژوهشگاه‌ها، تدوین برنامه عملیاتی امنیت اطلاعات و ارسال گزارش‌های دوره‌ای به وزارت علوم، اتصال سامانه‌های ISC به پنجره واحد خدمات دولت و پیشرو بودن در اجرای پروژه بزرگ «علوم انسانی دیجیتال» از جمله اقدامات شاخص این مؤسسه است.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام همچنین از تبدیل شدن ISC به «دروازه رسمی ارائه اطلاعات علم و فناوری ایران به سازمان‌های بین‌المللی» نظیر WIPO و UNCTAD خبر داد و گفت: این اقدام نقش مؤثری در کاهش خطاهای آماری و ارتقای دقت گزارش‌های جهانی خواهد داشت.

علویان‌مهر با اشاره به پروژه ملی «نظام ایده‌ها و نیازها (نان)» تصریح کرد: این سامانه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مأموریت وزارت علوم با هدف تحقق عدالت پژوهشی ایجاد شده و تاکنون بیش از ۲۳ هزار نیاز از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در آن ثبت شده است.

وی افزود: سامانه «نان» با اتصال ایده‌های فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور برای پاسخ به نیازهای واقعی جامعه را فراهم کرده است.