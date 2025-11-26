بسیجیان در عرصه های مختلف خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد رضا طالبی امروز چهارشنبه در رزمایش اقتدار ملت بزرگ ایران که معطر به عطر شهدای گمنام بود و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرمانده سپاه انصار ارضا (ع)، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بسیجیان گردان‌های رزمی پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان بیرجند در مصلی المهدی (عج) برگزار شد، اظهار کرد: بسیجیان استان به ویژه در جنگ ۱۲ روزه اقدامات بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف ازجمله بسیج خود اتکایی و خود محوری انجام داده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: در زمان وقوع بحران احتمالی با اتکای بر این بسیجیان در مدت چند هفته می‌توانیم محلات را اداره کنیم.

طالبی درادامه تاکید کرد: بسیجیان همواره با حضور خود در میدان به خوبی در عرصه‌های گوناگون درخشیده‌اند.