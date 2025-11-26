به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر چهارشنبه در همایش اقتدار ملی بسیج اظهار کرد: شهیدان ما و دانشمندان بزرگ این سرزمین جان خود را برای دفاع از میهن اسلامی و انقلاب تقدیم کردند و امروز امنیت و اقتدار کشور مرهون ایثار همان عزیزان است.

وی با گرامیداشت حماسه تاریخی پنجم آذر و یادآوری نقش مردم گرگان در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: این روز بزرگ که ۱۴ شهید تقدیم انقلاب شد، به‌عنوان روز ملی گرگان در تاریخ ثبت شده و افتخاری برای استان گلستان است.

فرمانده سپاه نینوا ضمن قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، نیروهای انتظامی، ارتش و مسئولان استان تأکید کرد: بسیج نهادی است که همراه با انقلاب متولد شد. امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب حفاظت از کشور را به مردم سپرد و بسیج پاسخی الهی به همین ضرورت بود؛ نیرویی که با ایمان راسخ به امام و ولایت، توانست ساختارهای طاغوتی را کنار بزند و تفکر انقلابی را جایگزین کند.

حسینی با بیان اینکه بسیج امروز مقتدر، مردمی و در میدان است، گفت: این نهاد انقلابی علاوه بر توجه به خودسازی و معنویت، در همه عرصه‌هایی که انقلاب اسلامی نیاز دارد نقش‌آفرینی می‌کند. حضور جوانان مؤمن و باانگیزه، آینده‌ای روشن را برای استمرار راه انقلاب رقم می‌زند.

وی در پایان ضمن قدردانی از مهمانان و برگزارکنندگان مراسم افزود: تک‌تک بسیجیان و مردم سرمایه‌های ارزشمند نظام هستند و ما قدردان همراهی و حضور آنان در همه صحنه‌ها هستیم.