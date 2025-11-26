  1. استانها
هشدار نماینده مردم تبریز درباره انحراف منابع مولدسازی ماشین‌سازی

تبریز- نماینده مردم تبریز با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد در آذربایجان‌شرقی گفت: نبود راهبری برخط واحدهای اقتصادی، ناهماهنگی‌ها را تشدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با نقی زهی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان‌شرقی با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های وابسته به وزارت امور اقتصاد در آذربایجان‌شرقی گفت: عملکرد اداره‌کل اقتصاد و دارایی تأثیر مستقیم و انبوهی بر پویایی بخش خصوصی استان دارد و نبود راهبری برخط واحدهای تابعه، موجب بروز ناهماهنگی‌های جدی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح راهبری برخط واحدهای اقتصادی افزود: این طرح می‌تواند بخش زیادی از مشکلات موجود را رفع کرده و نظارت بر مدیران اقتصادی را شفاف و مؤثر کند.

وی با انتقاد صریح از مقاومت برخی مدیران در برابر طرح مولدسازی تصریح کرد: برخی مدیران مانند تانک در برابر مولدسازی ایستاده‌اند و به بهانه روز مبادا، اراضی راکد را نگه داشته‌اند؛ در حالی که روز مبادا دقیقاً امروز است.

نوین افزود: این اراضی می‌تواند در قالب طرح‌های BOT وارد چرخه بهره‌برداری شود و با تزریق منابع مالی به پروژه‌های عمرانی، بسیاری از گره‌های توسعه‌ای استان را باز کند.

نماینده مردم تبریز با اشاره به شرایط کارخانه ماشین‌سازی تبریز گفت: این مجموعه با ۴ هزار میلیارد تومان بدهی و نیاز ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی تجهیزات مواجه است.

وی تصریح کرد: اراضی این کارخانه در محدوده ائل‌گلی ارزشی نزدیک به ۲۰ همت دارد که می‌تواند به‌صورت مشارکتی برای ساخت مجتمع‌های اقامتی، مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار گیرد و از محل اجاره، پشتوانه مالی پایدار برای کارخانه ایجاد شود.

نوین با اشاره به شایعات مطرح‌شده درباره فروش اراضی ماشین‌سازی و هزینه‌کرد آن در سایر استان‌ها گفت: این موضوع با مخالفت‌های جدی خنثی شد و تاکید داریم اگر مولدسازی انجام می‌شود، درآمد آن باید صرف خودِ کارخانه شود، نه خارج از استان.

