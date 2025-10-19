نوین: ترمینال دوم فرودگاه تبریز احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین روز یکشنبه در این باره گفت: احداث ترمینال دوم فرودگاه تبریز بیش از ده سال به‌حال خود رها شده و متاسفانه در طول یک دهه هیچ‌گونه پیگیری موثر جهت ازسرگیری پروژه انجام نیافته بود که با مطالبه مستمر یک سال اخیر از وزارت راه‌وشهرسازی نهایتاً فراخوان مناقصه عمومی به امضا رسید.

وی با اشاره به اینکه فرودگاه فعلی تبریز در قیاس با سایر شهرهای هم‌طراز همچون تهران، مشهد و اصفهان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، خاطرنشان کرد: ترمینال دوم فرودگاه شهید مدنی در مساحت ۳۰ هزار متر مربع، ظرف مدت ۳۶ ماه احداث و حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان برای آن هزینه خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ۵۸ فرودگاه حال حاضر کشور تنها ۱۲ فرودگاه دارای توجیه اقتصادی است، عنوان کرد: فرودگاه تبریز هم با پروازهای بیست‌گانه داخلی و خارجی در روز جزو فرودگاه‌های مهم و دارای توجیه اقتصادی است و قطعاً با راه‌اندازی ترمینال دوم این فرودگاه، یکی از زیرساخت لازم برای افزایش پروازهای خارجی مهیا خواهد شد.