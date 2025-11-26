کشف کارگاه غیرمجاز تولید فشنگ سلاح شکاری در شادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علی‌نسب گفت: این کارگاه در پی دریافت گزارش‌های مردمی، پس از صدور دستور قضائی و با ورود عوامل انتظامی، شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت و مقدار قابل توجهی ساچمه، باروت، پوکه و سایر اقلام مرتبط با تولید غیرمجاز مهمات در آن کشف و ضبط شد.

وی افزود: محل بازدیدشده به‌طور قطعی یک کارگاه مجهز، فعال و سازمان‌یافته برای ساخت و تولید غیرمجاز فشنگ شکاری بوده و از آن برای تولید فشنگ در مقیاس انبوه استفاده می‌شده است.

دادستان شادگان ادامه داد: وجود مقادیر بسیار زیاد مواد اولیه از قبیل سرب، ساچمه، باروت، پرایمر، وَد و پوکه بیانگر فعالیت تولیدی در مقیاس گسترده بوده و این حجم از اقلام، فرض استفاده شخصی یا نگهداری معمول را به‌طور کامل منتفی می‌کند.

علی‌نسب تصریح کرد: بررسی چیدمان تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزار موجود نیز نشان می‌دهد این محل دارای ساختاری منسجم و سازمان‌یافته بوده و چرخه کامل آماده‌سازی فشنگ شکاری را پوشش می‌داده که مؤید فعالیت یک خط تولید غیرمجاز و حرفه‌ای است.

وی با تأکید بر اینکه تولید و نگهداری غیرقانونی مهمات تهدیدی جدی علیه امنیت عمومی محسوب می‌شود، اظهار داشت: پرونده قضائی برای متهمان تشکیل شده و افراد دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دادستان شادگان در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با هرگونه فعالیت مرتبط با سلاح و مهمات بدون مجوز قانونی، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.