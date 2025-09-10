  1. استانها
دمای خوزستان کاهش می یابد

اهواز ـ مدیر کل هواشناسی خوزستان از کاهش ۲ تا ۴ درجه دما در سطح استان از فردا خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز شنبه پدیده غالب در استان وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان خواهد بود و احتمال وقوع گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان با اعلام اینکه از فردا تا روز شنبه روند کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود، گفت: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان خواهند شد.

به گفته وی، تا روز جمعه شمال خلیج فارس مواج است.

سبزه زاری در خصوص جریانات جوی استان عنوان کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۲۰.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گر مترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷ و کمینه دمای ۲۹.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.

