پلیس راه از ورود روزانه ۱.۵ میلیون خودرو از غرب تهران خبر داد

ملارد- رئیس پلیس‌راه غرب استان تهران از حجم بالای تردد روزانه خودروها از محورهای غربی ورودی پایتخت خبر داد و بر ضرورت تصمیم‌گیری فوری برای اصلاح گره ترافیکی چیتگر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسفندانی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از حجم بالای تردد روزانه خودروها از محورهای غربی ورودی پایتخت خبر داد و بر ضرورت تصمیم‌گیری فوری برای اصلاح گره ترافیکی چیتگر تأکید کرد.

اسفندانی در ادامه با اشاره به فشار سنگین تردد در ورودی‌های غرب تهران اظهار داشت: روزانه حدود ۱۶۵ هزار خودرو از محورهای غربی وارد تهران می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از این بار ترافیکی بر محور چیتگر – تهران تحمیل می‌شود.

وی درباره مشکل گره ترافیکی در محدوده چیتگر به سمت تهران، روبه‌روی پلیس‌راه تهران – شهریار گفت: پلیس‌راه پیشنهادهای لازم را ارائه کرده و راهداری نیز مطالعات مربوط به اصلاح هندسی این نقطه را انجام داده است و اکنون برای اجرای طرح منتظر تصمیم نهایی هستیم.

رئیس پلیس‌راه غرب استان تهران افزود: پیشنهاد ایجاد خروجی به سمت فتح نیز از سوی پلیس‌راه مطرح شده و باید مشخص شود چه زمانی برای اجرای این طرح‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

اسفندانی با تأکید بر ضرورت رفع این گلوگاه ترافیکی بیان کرد: با توجه به عبور روزانه بیش از ۱.۵ میلیون خودرو از محورهای غربی، اجرای اصلاحات هندسی در نقاط بحرانی از جمله نقطه باریک چیتگر می‌تواند نقش مهمی در روان‌سازی عبور و مرور و کاهش توقف‌های شدید در ساعات پرتردد صبحگاهی داشته باشد.

    • اصغر IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ترافیکای تهران خودش به تنهایی به یه تراپی نیاز داره

