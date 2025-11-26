به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایش «ناگه آن» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی کوهی که پیش‌تر کارگردانی نمایش «پس از» را بر عهده داشته است، از ساعت ۱۹، روز دوشنبه، ۱۷ آذر، در سالن شماره ۱ عمارت هما روی صحنه می‌رود.

بهزاد جاودان‌ فرد به عنوان مجری طرح در این نمایش حضور دارد.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به دستیار کارگردان: سارا غنی، مدیر صحنه: آیدا عارفی، منشی صحنه: معصومه کوهزادی، مشاور کارگردان: سینا محمودی، طراح صدا و موسیقی: رضا قاسمی، طراح صحنه: مرتضی کوهی، طراح گرافیک و تیزر: محمدصادق زرجویان، عکس: ارشیا ثقفی (کت استودیو)، موش‌گرافیک: امیرحسین ستوده‌نسب، ویدئو مپ: محدثه عبدلپور و مدیر روابط عمومی و تبلیغات: امیر پارسائیان مهر اشاره کرد.

در خلاصه‌ داستان نمایش «نا گه آن» آمده است: «گاهی میشه آدم‌ها جاشون با هم عوض بشه.»

نمایش «پس از» اثر قبلی این کارگردان، ضمن کسب افتخارات و جوایزی در جشنواره «هم آغاز»، در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در بخش‌های؛ بهترین اثر نمایشی، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد، نامزد دریافت جایزه شد.