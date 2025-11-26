  1. ورزش
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

اتفاق ناخوشایند برای استقلال/ منیر الحدادی دربی ۱۰۶ را از دست داد؟

وینگر خارجی تیم فوتبال استقلال به احتمال زیاد در بازی با پرسپولیس در دربی ۱۰۶ غایب خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر به مصاف هم رفتند. در نیمه اول این دیدار و در دقیقه ۱۶، منیر الحدادی از ناحیه همسترینگ پای چپ احساس درد کرد و مصدوم شد.

پس از این اتفاق، الحدادی همراه با یکی از اعضای کادر پزشکی استقلال با خودرو باشگاه راهی بیمارستان شد. یکی از منابع مطلع اعلام کرد که این بازیکن حداقل تا ۱۰ روز آینده قادر به حضور در میادین نخواهد بود و به احتمال زیاد دیدار دربی ۱۰۶ استقلال و پرسپولیس که روز ۱۴ آذر برگزار می‌شود را از دست خواهد داد.

زمان دقیق بازگشت الحدادی پس از بررسی نتایج MRI مشخص خواهد شد.

