استمرار خدمت ثمره همراهی مردم و بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید عباس میرکریمی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از فرماندهان پایگاه‌ها، شورای حوزه‌ها وقدردانی از تلاش نیروهای بسیج و خانواده‌های آنان اظهار کرد: برگزاری این برنامه‌ها نتیجه همراهی فرماندهان پایگاه‌ها، اعضای حوزه‌ها و پشتیبانی خانواده‌هایی است که در کنار مسئولان بسیج نقش مؤثری در پیشبرد فعالیت‌ها داشته‌اند.

وی با اشاره به افزایش برنامه‌های هفته بسیج در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در نشست خبری تعداد برنامه‌ها ۱۶۹ عنوان اعلام شده بود اما اکنون این رقم به حدود ۲۰۰ برنامه رسیده است که نشان‌دهنده تلاش مجموعه مقاومت بسیج و همراهی دستگاه‌هاست.

وی افزود: حضور کاروان شهدای گمنام طی چهار تا پنج سال گذشته در شهرستان، برکت و معنویت ویژه‌ای به برنامه‌ها بخشیده است.

وی همچنین با قدردانی از اصحاب رسانه افزود: خبرنگاران بدون هیچ چشم‌داشتی برنامه‌های بسیج را پوشش می‌دهند و نقش مهمی در انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مجموعه دارند.

فرمانده سپاه گلپایگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدیثی از امام حسین (ع) درباره انواع عبادت، حضور بسیجیان را مصداق «عبادت آزادگان» دانست و تاکید کرد: ارزشمندترین حضور، خدمتی است که برای مردم و جامعه انجام می‌شود؛ چه در قالب فعالیت‌های فرهنگی، چه سازندگی و چه همراهی با برنامه‌های بسیج.

وی خاطرنشان کرد: همراهی مردم و نیروهای بسیج بزرگترین سرمایه برای پیشبرد اهداف خدمت‌رسانی است.

علی اکبر رضایی فرماندار گلپایگان با بیان اینکه هر نهاد و سازمانی بر اساس یک فلسفه وجودی شکل می‌گیرد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشاورزی و دامپروری تشکیل شده و وزارت نیرو برای تأمین انرژی کشور. اما تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریتی متفاوت و بنیادین دارد؛ سپاه برای حفظ انقلاب اسلامی و صیانت از دستاوردهای آن ایجاد شده است.

وی افزود: اهمیت سپاه به دلیل پیوند مولد آن با اصل انقلاب است. سپاه نگهبان مولود گران‌قدری است که مردم با خون دل آن را به ثمر رسانده‌اند و دشمنان نیز به همین دلیل بیشترین حملات و توطئه‌ها را متوجه این نهاد کرده‌اند. قدرت بازدارندگی نظام و سرداران بی‌بدیل انقلاب از دل همین مجموعه برخاسته‌اند.

وی با اشاره به ضرورت شناخت عمیق نسبت به انقلاب و دستاوردهای، گفت: کسی می‌تواند نقش سپاه و بسیج را درست درک کند که ماهیت انقلاب، دشمنی‌های استکبار و کارکردهای این نهاد مقدس را به‌درستی بشناسد.

فرماندار گلپایگان با قدردانی از همراهی خانواده‌های نیروهای مقاومت تصریح کرد: همسران و خانواده‌های بسیجیان در دشواری‌ها و مسئولیت‌های سنگینی که بر عهده این نیروهاست همراه و شریک هستند و این همراهی ارزش فراوانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش و ایثار نیروهای مقاومت در کنار پشتیبانی خانواده‌های آنان، پشتوانه‌ای مهم برای استمرار انقلاب و خدمت به مردم است.