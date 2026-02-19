  1. استانها
  2. یزد
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

کشف ۹۵۰ کیلوگرم موادمخدر متامفتامین و ۴۴ کیلوگرم تریاک در یزد

یزد - پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد در عملیاتی موفق و با هماهنگی قضایی، ۹۵۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع متامفتامین (شیشه) و همچنین ۴۴ کیلوگرم تریاک را کشف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد و اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی تویوتا پرادو که مظنون به حمل این میزان مواد مخدر بود را شناسایی و توقیف کردند.

متهم پرونده که فردی غیربومی است، دستگیر شد. پس از بررسی فنی و با استفاده از منابع و مخبرین، مشخص شد که مواد مخدر در محلی دپو شده است.

پس از کشف مواد مخدر، متهم به دادسرا اعزام شد و بازپرس کشیک، عناوین اتهامی حمل، نگهداری و مخفی‌کردن مواد مخدر را به وی تفهیم کرد و سپس متهم با قرار تامین کیفری روانه زندان شد.

تحقیقات تکمیلی در خصوص مبادی تأمین این محموله سنگین مواد مخدر، مقصد نهایی توزیع و سایر ابعاد پرونده توسط دادستانی یزد در حال انجام است.

بر اساس ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شود.

توصیه می‌شود از تحویل، اجاره یا هرگونه واگذاری خودرو به افرادی که شناخت کافی از آن‌ها ندارید، خودداری کنید؛ زیرا اثبات عدم اطلاع شما از سوءاستفاده احتمالی دشوار بوده و ممکن است منجر به ضبط خودرو شود.

کد خبر 6753936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها