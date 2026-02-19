کشف ۹۵۰ کیلوگرم موادمخدر متامفتامین و ۴۴ کیلوگرم تریاک در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد و اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی تویوتا پرادو که مظنون به حمل این میزان مواد مخدر بود را شناسایی و توقیف کردند.

متهم پرونده که فردی غیربومی است، دستگیر شد. پس از بررسی فنی و با استفاده از منابع و مخبرین، مشخص شد که مواد مخدر در محلی دپو شده است.

پس از کشف مواد مخدر، متهم به دادسرا اعزام شد و بازپرس کشیک، عناوین اتهامی حمل، نگهداری و مخفی‌کردن مواد مخدر را به وی تفهیم کرد و سپس متهم با قرار تامین کیفری روانه زندان شد.

تحقیقات تکمیلی در خصوص مبادی تأمین این محموله سنگین مواد مخدر، مقصد نهایی توزیع و سایر ابعاد پرونده توسط دادستانی یزد در حال انجام است.

بر اساس ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شود.

توصیه می‌شود از تحویل، اجاره یا هرگونه واگذاری خودرو به افرادی که شناخت کافی از آن‌ها ندارید، خودداری کنید؛ زیرا اثبات عدم اطلاع شما از سوءاستفاده احتمالی دشوار بوده و ممکن است منجر به ضبط خودرو شود.