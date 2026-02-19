عصمت محمددوست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به روند ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای این شهرستان اظهار کرد: تا ساعت ۱۵ روز ۳۰ بهمنماه، در مجموع ۲۵۱ نفر برای حضور در این رقابت انتخاباتی ثبتنام کردهاند.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۶ نفر را بانوان تشکیل میدهند، افزود: میزان مشارکت نسبت به دوره گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
فرماندار خمام درباره سطح تحصیلات ثبتنامکنندگان گفت: دو نفر دارای تحصیلات حوزوی، ۶ نفر کارشناسی ارشد، ۵۰ نفر کارشناسی، ۱۶ نفر کاردانی، ۱۰۱ نفر دیپلم و ۷۶ نفر زیر دیپلم هستند.
گستره سنی ثبتنامکنندگان
محمددوست با اشاره به ترکیب سنی داوطلبان تصریح کرد: ۱۱ نفر زیر ۳۰ سال، ۳ نفر در بازه ۳۰ تا ۳۵ سال، ۲۳ نفر ۵۰ تا ۵۵ سال، ۴۰ نفر ۵۵ تا ۶۰ سال، ۲۴ نفر ۶۰ تا ۶۵ سال، ۱۶ نفر ۶۵ تا ۷۰ سال، ۶ نفر ۷۰ تا ۷۵ سال و ۳ نفر بالای ۷۵ سال سن دارند.
وی ادامه داد: بیشترین داوطلبان در رده شغلی آزاد فعالیت دارند و چهار نفر نیز از فرهنگیان هستند. همچنین حدود ۱۰ درصد از ثبتنامکنندگان را بانوان سرپرست خانوار تشکیل میدهند و ۱۸ درصد نیز دارای سابقه ایثارگری هستند.
ثبتنام غیرحضوری در صدر
فرماندار خمام با اشاره به شیوه ثبتنام داوطلبان گفت: ۹۶ درصد ثبتنامها به صورت غیرحضوری و از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام شده و تنها ۴ درصد به صورت حضوری و از طریق دهیاریها صورت گرفته است.
وی یادآور شد: بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، ثبتنام داوطلبان تا ساعت ۲۲ امشب ادامه دارد و از همه واجدان شرایط در شهرستان خمام درخواست میشود ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا شاهد مشارکت حداکثری باشیم.
