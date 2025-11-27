به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اطهری با اشاره به جزئیات ارزیابی اولیه واحدهای آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه گفت: پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و وقوع حمله تروریستی در شهر قم، هشت گروه ارزیاب شامل ۱۶ کارشناس به سرعت وارد عمل شدند و مجموعاً ۲۹۰ واحد مسکونی را مورد بررسی دقیق قرار دادند که بر پایه این ارزیابی‌ها، ۱۰۲ واحد به عنوان واحدهای دارای آسیب جدی شناسایی شد که عملیات بازسازی آن‌ها به طور کامل انجام شده است.



وی افزود: در میان واحدهای ارزیابی‌شده، تنها سه واحد مسکونی دارای آسیب‌های ساختاری تشخیص داده شدند که امکان مرمت نداشتند و بر اساس نظر مهندسان سازمان نظام مهندسی، تخریب و ساخت مجدد آن‌ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون آواربرداری این سه واحد پایان یافته و فرایند احداث واحدهای جدید آغاز شده است.



مدیرکل بنیاد مسکن استان قم با اشاره به نحوه توزیع خسارت‌ها بیان کرد: بیشترین آسیب‌ها مربوط به ساختمانی است که در مجاورت نقطه اصابت قرار داشت و این ساختمان ۱۴ واحدی به صورت کامل مورد مرمت قرار گرفت و تمامی مراحل تعمیراتی آن به پایان رسیده است و سایر واحدهای آسیب‌دیده نیز با مشکلاتی همچون شکستگی شیشه‌ها، تخریب موضعی دیوار و آسانسور، و صدمات ناشی از ریزش آوار مواجه بودند که بازسازی آن‌ها نیز انجام شده است.



اطهری ادامه داد: افزون بر واحدهای مسکونی، ۴۲ واحد تجاری نیز در جریان این حمله دچار آسیب شدند که پس از بازدید کارشناسان، ۱۰ واحد نیازمند تعمیر تشخیص داده شد و این واحدها نیز بازسازی شده‌اند.



وی درباره هزینه‌های انجام‌شده گفت: مجموع هزینه بازسازی ۱۰۲ واحد مسکونی آسیب‌دیده، هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده که از محل تنخواه اختصاص‌یافته از سوی استانداری قم تأمین شده است.



مدیرکل بنیاد مسکن استان قم در بخش دیگری از توضیحات خود به ساختمان اصلی محل اصابت اشاره کرد و افزود: این بنا نیازمند تخریب بخشی از سازه و اجرای عملیات ایمن‌سازی بود و بر اساس نظر کارشناسان سازمان نظام مهندسی، سه طبقه این ساختمان باید تخریب و بازسازی می‌شد که اکنون عملیات تخریب و جمع‌آوری آوار به پایان رسیده و روند ساخت طبقات جدید در حال انجام است.