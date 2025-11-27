به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره انار شهرستان شهرضا امروز پنجشنبه با حضور مسئولان، تولیدکنندگان، کشاورزان و شهروندان برگزار شد؛ رویدادی که به گفته سخنرانان، فرصتی برای نمایش توانمندیهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و ظرفیتهای گردشگری این شهرستان است.
شهرضا؛ یکی از قطبهای صنعتی و دارای ظرفیت بالای صنایع تبدیلی
مصطفی بدیعیان، رئیس اداره صنعت و معدن شهرضا، در این رویداد ضمن خوشامدگویی به حاضران، به معرفی جایگاه صنعتی شهرستان پرداخت و اظهار کرد: شهرستان شهرضا یکی از قطبهای مهم صنعتی استان اصفهان است و بزرگترین شهرک صنعتی استان، شهرک صنعتی رازی، در این شهرستان مستقر است. به گفته وی، حدود ۳۳ هزار نفر در شهرکهای صنعتی شهرضا مشغول به کار هستند.
بدیعیان با تاکید بر اینکه صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات کشاورزی در این شهرستان فعال است، بیان کرد: برخلاف تصور برخی، صنایع تبدیلی در شهرضا وجود دارد و چندین واحد صنعتی در حوزه شیره خرما، رب انار و سایر محصولات جانبی انار به صورت تماماتوماتیک فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: جشنواره انار در سالهای گذشته در امامزاده شاهزاده علیاکبر برگزار شده بود و امسال با همکاری شهرداری و دستگاههای فرهنگی شهرستان تصمیم بر آن شد که جشنوارهای در شهر شهرضا نیز برگزار شود.
بدیعیان افزود: برگزاری جشنواره با سختیها و مشکلاتی همراه بوده که برای رفع آنها در هماهنگی با شورای شهر و فرمانداری اقدام خواهد شد تا دورههای آینده با کیفیت بهتر برگزار شود.
توجه به گردشگری؛ اولویت مدیریت شهرستان و پیشران توسعه
مرتضی شمس، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شهرضا نیز با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی اظهار کرد: امروز به نمایندگی از مجموعه فرمانداری، خدمت میهمانانی که در شهرستان حضور یافتند خیرمقدم عرض میکنم.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی شهرضا در قالب جشنوارهها و نمایشگاهها قابل معرفی است، افزود: نمایشگاهها و جشنوارههای مرتبط با صنایع دستی و محصولات بومی به عنوان ابزارهای تقویت گردشگری، از اولویتهای مدیریتی شهرستان است.
شمس با اشاره به سیاستهای استاندار اصفهان در حوزه رونق گردشگری اظهار کرد: شهرستان شهرضا امسال دو جشنواره برگزار کرده است؛ جشنواره امامزاده علیاکبر با رویکرد روستایی و جشنواره انار با رویکرد شهری. افزون بر این، بهزودی نمایشگاه توانمندیهای صنایع دستی و سفال شهرضا در باغموزه چهلستون اصفهان برگزار خواهد شد که نشاندهنده توجه ویژه مدیریت استان و شهرستان به ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی است.
وی با تاکید بر نقش چنین رویدادهایی در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاهها شاهد معرفی گسترده ظرفیتهای کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا و افزایش استقبال مردم از این نمایشگاهها باشیم.
جشنواره انار؛ ویترینی از هویت تولیدی، ظرفیت کشاورزی و پویایی اقتصادی شهرضا
سید احمدرضا خلیفه سلطانی، مدیر اجرایی دومین جشنواره انار شهرضا، نیز در سخنانی اظهار کرد: تلاش شد با همکاری مسئولان، کشاورزان، تولیدکنندگان و اصناف سختکوش جشنوارهای برگزار شود که بازتابی از فرهنگ تلاش، تولید و هویت اصیل مردم شهرضا باشد.
وی افزود: جشنواره انار تنها یک رویداد فرهنگی نیست، بلکه ویترینی از توانمندیهای کشاورزان، مهارت تولیدکنندگان و انرژی بیپایان مردم شریف شهرضا است. به گفته وی، شهرضا به دلیل اقلیم ویژه، کیفیت ممتاز محصولات کشاورزی و ساختار اقتصادی پویا، ظرفیتهای کمنظیری در استان و کشور دارد.
خلیفه سلطانی ادامه داد: برگزاری این جشنواره گامی مؤثر در جهت معرفی ظرفیتهای واقعی شهرستان، حمایت از تولید داخلی، تقویت گردشگری و ایجاد نشاط اجتماعی است. وی تأکید کرد که نقش بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی در توسعه و شکوفایی شهرضا همواره برجسته بوده و این جشنواره فرصت دیده شدن این توانمندیها را فراهم کرده است.
این جشنواره در روزهای آینده تا ۱۷ آذرماه نیز ادامه خواهد داشت و مجموعهای از برنامههای فرهنگی، نمایشگاهی و تفریحی با هدف معرفی ظرفیتهای شهرستان شهرضا به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد
نظر شما