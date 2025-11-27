  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

مرادی: ۷۰ درصد اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

مرادی: ۷۰ درصد اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

بندرعباس- مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از تجهیز ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی این استان به سیستم‌های آبیاری تحت فشار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی مرادی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی این سازمان اعلام کرد: با توجه به تداوم خشکسالی، از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح آبیاری تحت فشار در ۸۷۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان هرمزگان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اجرای گسترده این طرح در سال‌های گذشته، افزود: با اضافه شدن این سطح، مجموع سطوح مجهز به سیستم آبیاری نوین در استان به ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار رسیده که حدود ۷۰ درصد از کل اراضی کشاورزی هرمزگان را شامل می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز عملیات اجرایی این طرح در ۱۵۶ هکتار دیگر از مزارع استان در جریان است که با پایان یافتن آن، بر وسعت اراضی بهره‌مند از این فناوری افزوده خواهد شد.

وی اهداف کلیدی اجرای این طرح را بهینه‌سازی مصرف آب، مقابله با خشکسالی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه پایدار کشاورزی عنوان کرد.

مرادی اجرای گسترده طرح‌های آبیاری تحت فشار در استان هرمزگان را گامی اساسی در راستای سازگاری با کم‌آبی و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و پایدار ارزیابی کرد.

کد خبر 6670133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرید دانش پژوه IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام چرا با این کم آبی کشت گل خانه ای را ترویج نمیدهند مخصوصا مناطق گرم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها