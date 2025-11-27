مرادی: ۷۰ درصد اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی مرادی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی این سازمان اعلام کرد: با توجه به تداوم خشکسالی، از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح آبیاری تحت فشار در ۸۷۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان هرمزگان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اجرای گسترده این طرح در سال‌های گذشته، افزود: با اضافه شدن این سطح، مجموع سطوح مجهز به سیستم آبیاری نوین در استان به ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ هکتار رسیده که حدود ۷۰ درصد از کل اراضی کشاورزی هرمزگان را شامل می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز عملیات اجرایی این طرح در ۱۵۶ هکتار دیگر از مزارع استان در جریان است که با پایان یافتن آن، بر وسعت اراضی بهره‌مند از این فناوری افزوده خواهد شد.

وی اهداف کلیدی اجرای این طرح را بهینه‌سازی مصرف آب، مقابله با خشکسالی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه پایدار کشاورزی عنوان کرد.

مرادی اجرای گسترده طرح‌های آبیاری تحت فشار در استان هرمزگان را گامی اساسی در راستای سازگاری با کم‌آبی و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و پایدار ارزیابی کرد.