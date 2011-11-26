63 هزار هکتار اراضی کشاورزی هرمزگان به آبیاری تحت فشار مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده عنوان کرد: پیش بینی امسال برای اجرای این طرح در زمینهای باغی و زراعی استان در صورت تامین اعتبار، 21 هزار و 238 هکتار می باشد که از ابتدای امسال تاکنون از این میزان، هفت هزار و 486 هکتار اجرایی شده است.

وی بیان داشت: اجرای این طرح در استان از سال 72 آغاز شده که در اجرای این طرح، چهار هزار و 342 بهره بردار اراضی کشاورزی خود را به این سیستم مجهز کردند.

باقرزاده با بیان اینکه بیشترین اراضی تحت فشار مربوط به شهرستان رودان با 22 هزار و 970 هکتار است، بیان داشت: پیش بینی می شود تا پایان سال آینده 91 هزار هکتار از 148 هزار هکتار اراضی که مستعد آبیاری تحت فشار هستند، تحت پوشش این سیستم قرار گیرند.

باقرزاده اظهار داشت: سال گذشته نیز 13هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان هرمزگان به آبیاری تحت فشار مجهز شد.

به گفته وی، افزایش تولید محصول در واحد سطح، استفاد بهتر از آب، کاهش نیروی کارگری، کاهش مصرف کود و کاهش تاثیر شوری آب در رویش گیاه از مزایای اجرای طرح آبیاری تحت فشار است.

باقرزاده با اشاره به خشکسالی یک دهه اخیر در این استان اظهار داشت: برای جلوگیری از خسارت کشاورزان راهی جز استفاده از روشهای نوین آبیاری ندارند و دولت نیز در این زمینه با پرداخت تسهیلات بلاعوض و ارزان از بهره برداران حمایت می کند.