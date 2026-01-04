  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

اجرای مطالعات خاک‌شناسی در زمین‌های کشاورزی «برنطین» هرمزگان

اجرای مطالعات خاک‌شناسی در زمین‌های کشاورزی «برنطین» هرمزگان

رودان- مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: اجرای طرح مطالعات خاک‌شناسی در سطح یک‌هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه برنطین شهرستان رودان در شرق استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی مرادی در حاشیه آغاز اجرای این طرح در رودان هرمزگان، اظهار کرد: این طرح مطالعاتی با هدف شناخت دقیق ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، تعیین قابلیت اراضی، شناسایی محدودیت‌ها و ظرفیت‌های خاک منطقه برنطین و در نهایت، ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت بهینه و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی در حال اجرا است.

وی بیان کرد: در قالب این مطالعات، پارامترهایی از جمله بافت خاک، عمق خاک، شوری، اسیدیته، مواد آلی، عناصر غذایی پرنیاز و کم‌نیاز، نفوذپذیری و سایر شاخص‌های مؤثر بر رشد گیاه مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار خواهند گرفت.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: خروجی این مطالعات، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک، شناسنامه‌دار کردن اراضی و ارائه توصیه‌های کارشناسی برای انتخاب الگوی کشت مناسب، روش‌های بهینه کوددهی، مدیریت آبیاری و سایر عملیات به‌زراعی خواهد بود که نقش مؤثری در افزایش تولید محصول، پایداری کشاورزی و حفظ منابع خاک ایفا می‌کند.

مرادی خاطرنشان کرد: این طرح در راستای سیاست‌های کلان سازمان در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی، افزایش راندمان تولید و به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی در عرصه‌های زراعی و باغی اجرایی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از نتایج این مطالعات خاک‌شناسی، گام مؤثری در جهت برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده بهینه از منابع خاک، جلوگیری از تخریب و فرسایش آن و ارتقای سطح درآمد کشاورزان منطقه برداشته شود.

کد خبر 6712169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها