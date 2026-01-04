به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی مرادی در حاشیه آغاز اجرای این طرح در رودان هرمزگان، اظهار کرد: این طرح مطالعاتی با هدف شناخت دقیق ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک، تعیین قابلیت اراضی، شناسایی محدودیتها و ظرفیتهای خاک منطقه برنطین و در نهایت، ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت بهینه و افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی در حال اجرا است.
وی بیان کرد: در قالب این مطالعات، پارامترهایی از جمله بافت خاک، عمق خاک، شوری، اسیدیته، مواد آلی، عناصر غذایی پرنیاز و کمنیاز، نفوذپذیری و سایر شاخصهای مؤثر بر رشد گیاه مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار خواهند گرفت.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: خروجی این مطالعات، تهیه نقشههای پهنهبندی خاک، شناسنامهدار کردن اراضی و ارائه توصیههای کارشناسی برای انتخاب الگوی کشت مناسب، روشهای بهینه کوددهی، مدیریت آبیاری و سایر عملیات بهزراعی خواهد بود که نقش مؤثری در افزایش تولید محصول، پایداری کشاورزی و حفظ منابع خاک ایفا میکند.
مرادی خاطرنشان کرد: این طرح در راستای سیاستهای کلان سازمان در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی، افزایش راندمان تولید و بهکارگیری یافتههای پژوهشی در عرصههای زراعی و باغی اجرایی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از نتایج این مطالعات خاکشناسی، گام مؤثری در جهت برنامهریزی صحیح برای استفاده بهینه از منابع خاک، جلوگیری از تخریب و فرسایش آن و ارتقای سطح درآمد کشاورزان منطقه برداشته شود.
