به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری که ظهر پنجشنبه با حضور هیأتی از مرکز همکاریهای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، ظرفیتهای سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی استان قم تشریح و زمینههای مشارکت در پروژههای مختلف زیربنایی و زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار قم در این جلسه با اشاره به جایگاه استان در حوزههای گردشگری، مذهبی و دانشگاهی گفت: استان قم سالانه میزبان بیش از دو و نیم میلیون مسافر خارجی از بیش از ۱۰ کشور و همچنین بیش از ۲۵ میلیون مسافر داخلی است و این موضوع ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای شهری، خدماتی و زیستمحیطی را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر اهمیت پروژههای آب و فاضلاب و توسعه پایدار افزود: با همکاری وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب اقدامات مهمی در این حوزهها در حال انجام است و استان قم آمادگی جذب سرمایهگذاری خارجی برای اجرای این پروژهها را دارد.
معاون مدیر اجرایی مرکز سازمان همکاری شانگهای نیز در این نشست ظرفیتهای همکاری با بیش از ۲ هزار شرکت چینی در حوزههایی همچون تصفیهخانههای فاضلاب، نیروگاههای خورشیدی، پروژههای محیطزیستی، معادن، خودروسازی، راهآهن و بنادر را معرفی و از آمادگی برای مشارکت در پروژههای زیستمحیطی و زیرساختی خبر داد.
یکی از محورهای کلیدی این دیدار بررسی طرحهای بیابانزدایی در استان بود و برنامهریزی شد تیمهای تخصصی چینی با بازدید از مناطق مستعد استان، مطالعات خاک و معرفی گونههای گیاهی کمآببر برای اجرای پروژههای مشترک انجام دهند.
موضوع بهرهبرداری از معدن بزرگ نمک دریاچه قم نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت و روشهای استخراج اصولی و کمخطر زیستمحیطی نمک، منیزیم و دیگر عناصر معدنی بررسی شد.
استاندار قم تأکید کرد: بهرهبرداری از معادن باید به گونهای باشد که کمترین آسیب به محیطزیست وارد شود و امکان فرآوری و حتی صادرات ریلی این مواد به چین وجود داشته باشد.
در بخش دیگری از گفتوگوها، توسعه خطوط ریلی و مشارکت چین در پروژههای حملونقل، به ویژه قطار قم–تهران و تأمین واگن، بررسی شد و طرفین بر لزوم بازنگری در مطالعات فنی و اقتصادی این پروژهها تأکید کردند.
در پایان این دیدار، توافق شد پس از ارائه اسناد فنی از سوی استان قم و انجام بازدیدهای میدانی، فرآیند همکاریها در قالب تفاهمنامه و قراردادهای اجرایی با تمرکز بر پروژههای فاضلاب، معادن و بیابانزدایی با جدیت دنبال شود.
